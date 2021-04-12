Причиной смерти 19-летнего солдата из Бурятии стали рэкет и неуставные отношения

К погибшему срочнику грозили применить насилие и рассказать об этом его друзьям



Министерство обороны России в порядке регресса взыскало с двух бывших солдат войсковой части №62048 в Улан-Удэ 400 тысяч рублей, выплаченных матери погибшего срочника в качестве моральной компенсации. Ранее их осудили за вымогательство и неуставные отношения.

Лицо было в гематомах



О гибели 19-летнего Алексея «Номер один»



О том, что произошла трагедия, матери сообщили по телефону. Майор, который привез тело, рассказал, что в день гибели сын вместе с двумя солдатами был на ремонтных работах. Один красил, второй замешивал раствор, а Алексей якобы зашел в какую-то комнату и закрылся. Они хватились его минут через пять-десять, стали звать, но он не откликался. Когда взломали дверь, обнаружили его бездыханное тело. Рядом в блокноте нашли предсмертную записку, адресованную матери.



– Когда сыночка привезли в гробу, его лицо было в гематомах. Висок был проломленный, синий весь, - рассказывала мать солдата.



Однако матери объяснили, что синяки и пролом виска образовались от конвульсий. Впрочем, родные в эту версию не особо поверили. Они не исключали, что в тот день в части произошел какой-то инцидент, парня избили, а потом, чтобы скрыть следы преступления, повесили.



Грозили засунуть голову в унитаз



На удивление, виновных в смерти Алексея все же нашли. Ими оказались два его сослуживца, также призванные из Бурятии. Им предъявили обвинение в вымогательстве и неуставных отношениях.



Как выяснилось, незадолго до трагедии солдаты вымогали у Алексея и еще одного сослуживца деньги, угрожая применить насилие. На суде потерпевший показал, что подсудимые вызвали его в комнату для сушки обмундирования. В этом помещении его сначала осудили за то, что он ранее мыл полы, что они считали зазорным для призванных из Бурятии солдат, а затем потребовали передать им 1500 рублей за то, что они никому не расскажут об этом.



«В случае отказа выполнить требования они угрожали тем, что опустят его головой в унитаз, заставят чистить унитазы и расскажут об этом по месту его жительства. Он испугался угроз применения к нему насилия и согласился передать деньги. Подсудимые также сказали, что будут об этом же разговаривать с Алексеем. Он воспринял угрозу применения физического насилия как реально осуществимую, опасаясь за свое здоровье и репутацию в воинском коллективе и среди населения Бурятии, согласился выполнить требования. 10 октября 2017 года на территории воинской части передал подсудимому свою банковскую карту и пин-код к ней», говориться в материалах дела.



В оформленной явке с повинной обвиняемые признали, что такие же меры давления ими применялись и к Алексею. По мнению экспертов, проведших посмертную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, именно вымогательство стало причиной трагедии.



«Базаров психическими заболеваниями не страдал, у него отсутствовали индивидуально-личностные особенности, повлиявшие на совершение суицида. Но в результате примененных со стороны обвиняемых неуставных взаимоотношений - психологического давления в виде унижения и принуждения, явившейся острой психотравмирующей ситуацией, у потерпевшего развилось состояние сильного эмоционального напряжения, которое имело тенденцию к накапливанию… Имеется причинно-следственная связь между суицидом и действиями обвиняемых. Если бы не было факта вымогательства, с учетом всех обстоятельств дела и индивидуально-личностных особенностей Базаров совершить самоубийство не мог», - резюмировали эксперты.



Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда.



Вины офицеров нет?



После вынесения приговора мать Алексея обратилась в суд с иском к войсковой части и Министерству обороны России. Она потребовала взыскать с военных 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда за смерть сына.



Ответчики иск не признали. Их представители заявили, что мол, вины командиров в случившемся нет. Да и вообще, мать солдата получила единовременное пособие и страховку, то есть, уже воспользовалась своим правом на возмещение вреда.



Судья с такой позицией не согласился.



«Согласно заключению об итогах расследования факта гибели военнослужащего установлено, что одной из причин наступления события стала неудовлетворительная организация работы по недопущению суицидальных происшествий со стороны врио заместителя командира войсковой части по работе с личным составом. Неудовлетворительный уровень организации работы по предупреждению суицидальных происшествий, изучению морально-деловых качеств подчиненных и имеющихся у них внутриличностных проблем, отсутствие индивидуально-воспитательной работы, личной недисциплинированности со стороны командира. Отсутствие индивидуально-воспитательной работы в подчиненном подразделении, изучения морально-деловых качеств подчиненных и имеющихся у них внутриличностных проблем со стороны командира 1 огневого взвода… Таким образом, суд приходит к выводу о наличии прямой причинной связи между смертью военнослужащего и бездействиями должностных лиц МО РФ», - сказано в материалах дела.



В итоге иск матери погибшего солдата удовлетворили частично. Суд постановил взыскать с Министерства обороны РФ в пользу женщины 400 тысяч рублей. Верховный суд Бурятии оставил это решение без изменений, а апелляционную жалобу военных – без удовлетворения.



Впрочем, бюджет Минобороны от этого не пострадал. Выплатив присужденную компенсацию, военные решили взыскать уплаченную сумму в порядке регресса, причем не с допустивших нарушения офицеров, а с осужденных солдат. Соответствующий иск районный суд уже удовлетворил. Сегодня в Верховном суде Бурятии пройдет рассмотрение апелляции ответчиков, не согласных с таким решением.



Фото: предоставлено родственниками Алексея

О гибели 19-летнего Алексея «Номер один» сообщал в 2017 году . До дембеля ему оставался ровно 51 день. Вернуться домой в родной поселок Заиграево он должен был 2 декабря. Сначала солдат служил в Кяхте, однако затем его перевели в артиллерийскую бригаду 36-й армии, дислоцированную в Тальцах.О том, что произошла трагедия, матери сообщили по телефону. Майор, который привез тело, рассказал, что в день гибели сын вместе с двумя солдатами был на ремонтных работах. Один красил, второй замешивал раствор, а Алексей якобы зашел в какую-то комнату и закрылся. Они хватились его минут через пять-десять, стали звать, но он не откликался. Когда взломали дверь, обнаружили его бездыханное тело. Рядом в блокноте нашли предсмертную записку, адресованную матери.– Когда сыночка привезли в гробу, его лицо было в гематомах. Висок был проломленный, синий весь, - рассказывала мать солдата.Однако матери объяснили, что синяки и пролом виска образовались от конвульсий. Впрочем, родные в эту версию не особо поверили. Они не исключали, что в тот день в части произошел какой-то инцидент, парня избили, а потом, чтобы скрыть следы преступления, повесили.На удивление, виновных в смерти Алексея все же нашли. Ими оказались два его сослуживца, также призванные из Бурятии. Им предъявили обвинение в вымогательстве и неуставных отношениях.Как выяснилось, незадолго до трагедии солдаты вымогали у Алексея и еще одного сослуживца деньги, угрожая применить насилие. На суде потерпевший показал, что подсудимые вызвали его в комнату для сушки обмундирования. В этом помещении его сначала осудили за то, что он ранее мыл полы, что они считали зазорным для призванных из Бурятии солдат, а затем потребовали передать им 1500 рублей за то, что они никому не расскажут об этом.«В случае отказа выполнить требования они угрожали тем, что опустят его головой в унитаз, заставят чистить унитазы и расскажут об этом по месту его жительства. Он испугался угроз применения к нему насилия и согласился передать деньги. Подсудимые также сказали, что будут об этом же разговаривать с Алексеем. Он воспринял угрозу применения физического насилия как реально осуществимую, опасаясь за свое здоровье и репутацию в воинском коллективе и среди населения Бурятии, согласился выполнить требования. 10 октября 2017 года на территории воинской части передал подсудимому свою банковскую карту и пин-код к ней», говориться в материалах дела.В оформленной явке с повинной обвиняемые признали, что такие же меры давления ими применялись и к Алексею. По мнению экспертов, проведших посмертную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, именно вымогательство стало причиной трагедии.«Базаров психическими заболеваниями не страдал, у него отсутствовали индивидуально-личностные особенности, повлиявшие на совершение суицида. Но в результате примененных со стороны обвиняемых неуставных взаимоотношений - психологического давления в виде унижения и принуждения, явившейся острой психотравмирующей ситуацией, у потерпевшего развилось состояние сильного эмоционального напряжения, которое имело тенденцию к накапливанию… Имеется причинно-следственная связь между суицидом и действиями обвиняемых. Если бы не было факта вымогательства, с учетом всех обстоятельств дела и индивидуально-личностных особенностей Базаров совершить самоубийство не мог», - резюмировали эксперты.Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда.После вынесения приговора мать Алексея обратилась в суд с иском к войсковой части и Министерству обороны России. Она потребовала взыскать с военных 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда за смерть сына.Ответчики иск не признали. Их представители заявили, что мол, вины командиров в случившемся нет. Да и вообще, мать солдата получила единовременное пособие и страховку, то есть, уже воспользовалась своим правом на возмещение вреда.Судья с такой позицией не согласился.«Согласно заключению об итогах расследования факта гибели военнослужащего установлено, что одной из причин наступления события стала неудовлетворительная организация работы по недопущению суицидальных происшествий со стороны врио заместителя командира войсковой части по работе с личным составом. Неудовлетворительный уровень организации работы по предупреждению суицидальных происшествий, изучению морально-деловых качеств подчиненных и имеющихся у них внутриличностных проблем, отсутствие индивидуально-воспитательной работы, личной недисциплинированности со стороны командира. Отсутствие индивидуально-воспитательной работы в подчиненном подразделении, изучения морально-деловых качеств подчиненных и имеющихся у них внутриличностных проблем со стороны командира 1 огневого взвода… Таким образом, суд приходит к выводу о наличии прямой причинной связи между смертью военнослужащего и бездействиями должностных лиц МО РФ», - сказано в материалах дела.В итоге иск матери погибшего солдата удовлетворили частично. Суд постановил взыскать с Министерства обороны РФ в пользу женщины 400 тысяч рублей. Верховный суд Бурятии оставил это решение без изменений, а апелляционную жалобу военных – без удовлетворения.Впрочем, бюджет Минобороны от этого не пострадал. Выплатив присужденную компенсацию, военные решили взыскать уплаченную сумму в порядке регресса, причем не с допустивших нарушения офицеров, а с осужденных солдат. Соответствующий иск районный суд уже удовлетворил. Сегодня в Верховном суде Бурятии пройдет рассмотрение апелляции ответчиков, не согласных с таким решением.Фото: предоставлено родственниками Алексея