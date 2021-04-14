Житель Улан-Удэ 9 лет скрывался из-за обвинения в убийстве, которого не совершал

Настоящего убийцу вычислил частный детектив, которого наняла мать парня





Это уголовное дело девять лет пролежало мертвым грузом в трех ведомствах: полиции, Следственного комитета и прокуратуры, но никто из многочисленного числа сотрудников, в чьи обязанности входило его изучение и расследование, так и не вник в его суть. За убийство у «Спутника», прогремевшее в 2012 году по всем СМИ, находился в розыске невиновный человек, и лишь частный детектив всего за четыре месяца работы над делом сумел снять с него все подозрения и вывести на чистую воду настоящего преступника.

На затворничество Илью толкнули силовики, с самого начала определившие его убийцей, и пытались доказать это самыми гнусными способами. Илья пытался добиться справедливости законными способами, а когда понял, что бесполезно, разочаровался в справедливости закона и был вынужден скрыться.







В ночь с 9 на 10 июня 2012 года Илью Хунхинова видели многие. Сначала он вместе с друзьями детства был в бане ООО «Водокомплект», после которой друзья отправились в кафе покушать, затем поехали в спортбар «Пеликан» на Калашникова смотреть футбольный матч «Голландия – Германия». Масса людей видели Илью в ту ночь, не говоря уже о камерах, установленных во всех этих заведениях. Но никто из сыщиков не удосужился изъять видеоматериалы или запросить билинг телефона Ильи. Единственное, по рекомендации следователя-криминалиста опросили сторожа и вахтера ООО «Водокомплект», которые подтвердили, что Илья и его друзья действительно находились в бане в момент преступления. Но алиби главного подозреваемого никого не интересовало.







- С самого начала я ни на минуту не сомневалась, что мой сын невиновен, - тихо рассказывает мама Ильи Хунхинова, хрупкая интеллигентная женщина, которая все эти девять лет при поддержке подруги обивала пороги руководителей всех силовых ведомств, писала заявления и обращения с одной лишь целью – чтобы хоть кто-то наконец разобрался в уголовном деле и понял, что у ее сына есть стабильное алиби и он ни в чем невиновен. Стоит ли говорить, сколько слез пролила эта женщина, сколько косых взглядов, недвусмысленных намеков и прямых обвинений было брошено в ее сторону.Мать не видела сына Илью много лет: когда он попал под каток правоохранительной машины, ему было 28 лет, сейчас уже 37. Свой золотой возраст, зрелую молодость он вынужден провести в бегах – вдали от родного дома, родителей и невесты. Все эти девять лет, пока значился в розыске, Илья Хунхинов был человеком без имени, не мог обратиться за медицинской помощью, сесть за руль, жениться и завести детей. У него нет своего дома, трудового стажа, он не успел окончить университет, а его бизнес за эти годы прогорел. Он не смог приехать на похороны отца, бабушки и дедушки….Около трех часов ночи 10 июня 2012 года возле магазина «Спутник» по улице Ербанова тремя выстрелами из травматического пистолета был убит 26-летний сотрудник МЧС. Он сделал замечание владельцу модной BMW, громко сигналившему ночью на улице, и поплатился за это жизнью. В его смерти сразу же обвинили Илью Хунхинова, которого даже не было на месте преступления. Почему он? Ответ оказался прост - одному из руководителей оперативников, работавших по раскрытию этого убийства, нужен был козел отпущения с целью прикрыть настоящего убийцу – своего земляка. Но обо всем по порядку.Фальсификация дела началась с самого начала. Начнем с того, что автомобиля убийцы - BMW третьей серии серебристого цвета с транзитными номерами региона «50» - у Хинхинова никогда не было. В деле есть показания некоего Н., указывавшего, что, дескать, однажды он смотрел новости и в разделе «Происшествия» показали машину убийцы у «Спутника». В ней он якобы узнал «бэху» знакомого, который давал Илье машину покататься. Владелец машины, наоборот, утверждал, что никогда никому не давал свою BMW. Более того, на «транзитах» она никогда не была. Этот факт следствие тоже почему-то проигнорировало.Интересно, что машину убийцы хорошо описали очевидцы трагедии, один из них – таксист К., который после стрельбы погнался за ней. Дело в том, что одна из пуль повредила его автомобиль и он хотел потребовать от водителя возмещения ущерба. Таксист изначально говорил, что за рулем BMW находился вовсе не Хунхинов, которого показывали по телевизору. Стрелявший был младше его по возрасту, худощавого телосложения. Более того, водитель такси через некоторое время приходил в полицию и говорил, что серебристая BMW, на которой скрылся стрелок, продолжает ездить по городу, он не раз ее видел, но к его показаниям никто не проявил внимания. Объяви они план «Перехват», убийцу нашли бы сразу, а не спустя девять лет.Другие свидетели и очевидцы также говорили, что вовсе не Хунхинов совершил это убийство, и даже называли имя настоящего преступника, но сыщики были глухи к их словам. Они поверили некоему «Иванову» - засекреченному свидетелю, звонившему на телефон доверия МВД 31 июля 2012 года, который якобы в темноте видел Илью, хотя с такого расстояния он никак не мог это сделать, только если бы обладал рентгеновским зрением. Судя по распечатке его звонков, «Иванов» был постоянным абонентом телефона доверия полиции.16-летняя девочка, тоже видевшая настоящего преступника, сразу же заявила, что убийца вовсе не тот, на кого ей говорят указать. У «стрелка» была родинка у носа. Спустя годы свидетельница продолжает стоять на своих показаниях, как и водитель такси.- Я очень благодарна этим честным людям, которых никто не сумел запугать, материнское им спасибо, - делится мама Ильи.Илью задержали 20 июня 2012 года – оперативники в штатском вывели его из зала кинотеатра, где он был со своей девушкой. Сразу увезли на Ключевскую, 21 «а», завели в кабинет и начали избивать, спрашивая, будет ли он сознаваться и понял ли, куда попал. Илья не понимал, в чем его обвиняют, но точно знал, что за него уже все решено. Его сразу заставили снять обувь – били палками по стопам, а когда опера дождались своего руководителя, по его указанию достали противогаз, чтоб уж наверняка добыть от Ильи признательные показания в убийстве.Они завернули задержанного в ковер, обмотали скотчем и били кулаками по голове, надевали на голову полиэтиленовый мешок. Илья его прокусывал, лишь бы глотнуть воздуха, но все равно несколько раз терял сознание. Его обливали водой и продолжали пытки.Потом завязали глаза шарфом и увезли в Советский отдел на Куйбышева. Там его утром, всего избитого, мокрого, в моче и крови, в запертой на замок комнатке нашел адвокат, хотя полицейские уверяли, что Ильи в отделе нет.- Имена тех пяти оперативников и их начальника, избивавших моего сына, хорошо знаю. За эти годы я изучила их биографию. Все они сделали карьеру, один из них возглавил районный отдел полиции, другой не так давно получил медаль, - рассказывает мама Ильи.Родные повезли сына в больницу, врачи констатировали его состояние сродни повешению. Говорили, что асфиксия даже на короткое время может грозить эпилепсией. У Ильи были отбиты почки, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение ГМ. Илья написал заявление на пытавших его полицейских, но по нему следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Дескать, сотрудники его пальцем не трогали, всю ночь он спокойно просидел на лавочке. Илья пытался рассказать правду, обращался на телевидение и в газеты, но ему никто не верил.Не добившись признаний от самого Хунхинова, опера начали наступление с тыла. Однажды они приехали в дом к его девушке, проживавшей у бабушки-опекуна, и на глазах изумленных хозяек «достали» из шкафа пистолет, а в руки девушки вложили пакетик с наркотиками. Подругу Ильи увезли в отдел и пытались шантажировать, чтобы она указала на Хунхинова. Тогда в дело вмешалась бабушка, которая спасла внучку. Но после этого случая семья Ильи решила – если государство не может защитить человека, нужно уходить. Илья уехал и спрятался в другом регионе. Мать годами не знала, жив он или нет, лишь изредка до нее долетали весточки о сыне.В прошлом году мама Ильи обратилась за помощью к частному детективу. Изучив дело, он сразу понял – Илья не имеет к убийству никакого отношения.- Я переговорил со свидетелями, проанализировал ряд фактов, провел ряд оперативных мероприятий и нашел настоящего убийцу. Всю информацию о раскрытии дела мы на блюдечке передали руководителю республиканского МВД, прокурору РБ, в Следственный комитет и в ФСБ. Однако все безрезультатно, - рассказывает Александр Сергеевич, частный детектив, ветеран МВД России.Только когда информацию передали отцу погибшего парня и он, как потерпевший, передал ее следствию, по уголовному делу возобновили срок следствия. 2 марта 2021 года розыск Ильи Хунхинова длиною в девять лет и его уголовное преследование наконец прекратили.- По адресу последнего проживания Ильи Хунхинова никто не направил постановление, как и извещение о разъяснении прав реабилитации и возмещении имущественного вреда. Прокуратура не извинилась перед ним от лица государства. Более того, в СМИ снова прошла искаженная информация об убийстве и разыскиваемом лице. Следствие в очередной раз сообщило, что Илья имел какой-то вес в криминальном мире, чего не было, он не был судим, ни к какой группировке не принадлежал, - делится Эвелина Богданович, адвокат Хунхинова.19 марта Следственный комитет сообщил, что обвиняемый в убийстве у «Спутника» задержан, он дал признательные показания и рассказал, что пистолет выбросил в реку, а свой BMW продал в Чите. По имеющейся у нас информации, обвиняемый – С. Аштуев. Он является земляком того руководителя оперативников, который девять лет назад выбрал Хунхинова в качестве жертвы на заклание. За девять лет с момента убийства Аштуев устроил свою жизнь, обзавелся семьей, родил детей, организовал ИП. Суд арестовал его на период следствия, однако он обжаловал это решение в Верховном суде и сейчас находится под подпиской. Известно, что его адвокат планирует перевести дело с убийства на «превышение необходимой обороны».- Мы обратились с заявлениями к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести процессуальную проверку и привлечь с дисциплинарной и уголовной ответственности виновных лиц, - сообщает адвокат Эвелина Богданович.Семья Ильи ждет его возвращения домой. Каким стал сын, как его здоровье, мама не знает. Известно, что парень работал на скотоводческих стоянках, жил где придется. Много читал, изучал историю. После пыток в полиции его мучают частые головные боли, но сейчас радует одно – он скоро встретится с мамой и девушкой, которая до сих пор ждет и любит его.Редакция «Номер один» будет следить за этим делом. Надеемся, все, кто оказался причастен к несправедливому преследованию невиновного, ответят за это.Любовь Ульянова, «Номер один»