15.04.2021
В Улан-Удэ оперативники ФСБ задержали директора крупной строительной компании

В Улан-Удэ оперативники ФСБ задержали директора крупной строительной компании

За два года фирма Вячеслава Пожидаева получила контрактов на 2,5 млрд рублей

Как стало известно «Номер один», сегодня сотрудники регионального управления ФСБ задержали директора и учредителя ООО «Фортуна» Вячеслава Пожидаева. Он стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях, которые, по версии следствия, происходили при ремонте улицы Гагарина в Улан-Удэ.

Сейчас Вячеслав Пожидаев задержан на двое суток. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении бизнесмена под стражу.

Как ранее сообщал «Номер один», дело о крупных хищениях на строительных подрядах руководством ООО Фортуна (Иркутск) и ООО СКМ Строй (Улан-Удэ) было возбуждено в начале апреля. Как сообщил «Номеру один» источник в правоохранительных органах, с руководством компаний могут быть связаны должностные лица администрации Улан-Удэ. В рамках уголовных дел прошли обыски. В том числе и у бизнесмена Александра Воробьева - зятя мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

«Говорить пока о чем-то конкретно и приводить детали рано, но претензии к бизнесменам реальные и весьма серьезные», - отметил тогда источник «Номер один».

Напомним, «Фортуна» - компания примечательная. Она была создана в Улан-Удэ в 2008 году. С 2009 года единственным учредителем фирмы является Вячеслав Пожидаев. За время работы компания выиграла порядка 20 контрактов на сумму свыше 400 миллионов рублей. Один из крупнейших из них - строительство административного здания Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Республике Бурятия. Его сумма составила 202 млн рублей. Однако затем случился скандал. Компания сорвала контракт на строительство пристроя и реконструкцию здания Национальной библиотеки и ее включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. После этого «Фортуна» сменила юридический адрес, «переехав» из Улан-Удэ в Иркутск.

Сразу после истечения срока «дисквалификации» в начале 2019 года фортуна снова улыбнулась «Фортуне» и ее дела резко пошли в гору. Компания взяла несколько контрактов на реконструкцию теплосетей в Улан-Удэ общей стоимостью почти 300 миллионов рублей. Причем, на самый большой из них - стоимостью 205 млн рублей - другую компанию, планировавшую участвовать в аукционе, не допустили.

В 2020 году крупные контракты и вовсе посыпались на «Фортуну» как из рога изобилия. Так, в начале года компания выиграла контракт на капремонт автодороги по ул. Гагарина в Улан-Удэ стоимостью 97 млн рублей. Участвовать в аукционе хотели еще несколько компаний, однако их заявки отклонили как не соответствующие требованиям.

В начале апреля того же года «Фортуна» становится победителем аукциона на реконструкцию тепловых сетей от котельной Юго-Западная стоимостью 478 тысяч рублей. Она – единственный участник торгов.

Проходит чуть более месяца, и в начале мая «Фортуна» побеждает в еще одном аукционе под названием «Обеспечение Юго-Западной части Улан-Удэ коммунальной инфраструктурой. Водоснабжение». Стоимость этих работ – 420 миллионов рублей. Как и в первом случае, заявки нескольких других компаний отклоняются, а контракт заключается с «Фортуной» как с единственным допущенным к аукциону участником.

В том же месяце фирма становится подрядчиком на капремонт и последующее содержание 9 км автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. Сумма контракта – 475 млн рублей.

В сентябре «Фортуна» выигрывает подряд на реконструкцию Комбината школьного питания в Улан-Удэ стоимостью 245 млн рублей, а в конце 2020 года – становится победителем торгов на капремонт и последующее содержание 10 километров автодороги Тресково-Шергино-Оймур-Заречье на сумму 500 миллионов рублей.

Таким образом, за два года после дисквалификации компания выиграла торги на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. За исключением ремонта дорог в районах, заказчиком всех крупных контрактов выступало муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик».

«Фортуна» получила известность в Улан-Удэ осенью прошлого года, благодаря срыву отопительного сезона в сотых кварталах города. Тогда разразился громкий скандал, а Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Его расследование сейчас продолжается.

Фото: «Номер один»
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