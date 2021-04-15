В Улан-Удэ оперативники ФСБ задержали директора крупной строительной компании

За два года фирма Вячеслава Пожидаева получила контрактов на 2,5 млрд рублей





Как стало известно «Номер один», сегодня сотрудники регионального управления ФСБ задержали директора и учредителя ООО «Фортуна» Вячеслава Пожидаева. Он стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях, которые, по версии следствия, происходили при ремонте улицы Гагарина в Улан-Удэ.