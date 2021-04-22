В Бурятии сгорел гараж с находящимся внутри автомобилем

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание







Вечером 21 апреля огнеборцы выезжали на тушение горящего гаража в селе Кома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных деревянный гараж с находящимся внутри автомобилем был полностью охвачен огнем. Пожарные потушили возгорание и не дали огню перекинуться на соседние строения.





В результате пожара огнем уничтожен гараж и выгорел автомобиль. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрооборудования машины.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС