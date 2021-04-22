В Бурятии сгорел гараж с находящимся внутри автомобилем

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание
Вечером 21 апреля огнеборцы выезжали на тушение горящего гаража в селе Кома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных деревянный гараж с находящимся внутри автомобилем был полностью охвачен огнем. Пожарные потушили возгорание и не дали огню перекинуться на соседние строения.
В результате пожара огнем уничтожен гараж и выгорел автомобиль. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрооборудования машины.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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