22.04.2021
В Бурятии сгорел гараж с находящимся внутри автомобилем

В Бурятии сгорел гараж с находящимся внутри автомобилем

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание

Вечером 21 апреля огнеборцы выезжали на тушение горящего гаража в селе Кома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на момент прибытия пожарных деревянный гараж с находящимся внутри автомобилем был полностью охвачен огнем. Пожарные потушили возгорание и не дали огню перекинуться на соседние строения.


В результате пожара огнем уничтожен гараж и выгорел автомобиль. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрооборудования машины.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
пожар
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