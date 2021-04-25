В городе Гусиноозерске Бурятии дети царапают машины гвоздями

Один из автолюбителей пригрозил родителям хулиганов



В городе Гусиноозерске у местных детей появилось новое "увлечение". Пока никто не видит, они пишут на пыльных стеклах, а некоторые и вовсе царапают автомобиль гвоздями. Об этом рассказал один из жителей Гусиноозерска, автомобиль которого подвергся таким "пыткам".



"Уважаемые родители! Прошу всех провести беседу со своими детьми! Вчера на машине на стекле написали, это ладно! Но так поцарапали гвоздем машину!!!! И это не одна машина в городе! Я понимаю, что сейчас каждый из вас прочтёт и подумает мой ребёнок точно такого не может сделать, но может каждый , может не сам догадается , но попав под влияние других. Умышленная порча чужого имущества это статья! Материальную ответственность которой, будете нести, вы родители! Это не дёшево исправить! Заявление в полицию подано, там сказали, что будут привлекать сотрудников ПДН и делать подворовой обход в районе, где произошло происшествие", - написал автор в социальной сети.



Под постом сразу нашлись и другие пострадавшие от действий хулиганов.



"Некоторые умудрились смайлики нацарапать то ли стеклом то ли гвоздем";



"У нас во дворе дети пытаются открыть двери у машин, дергают за ручки, на нашем авто одна дверь не блокируется, ребятишки дернули и открыли дверь, сработала сигнализация. Ребятишки испугались и убежали. Не ожидали, что откроется";



"Руки бы оторвать", - возмущаются комментаторы.



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