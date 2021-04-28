Баир Жамбалов пошел на оправдание

Следствие забуксовало, а адвокаты ссылаются на недоказанность вины





Перенос заседания Прибайкальского райсуда по делу бывшего главного «единоросса» Бурятии Баира Жамбалова с середины апреля до середины мая, фактически на месяц, объясняется не только аномально длительными майскими праздниками. Судебное следствие начало явно пробуксовывать, а в СМИ появились информационные вбросы со стороны обвиняемого и его адвокатов.

В частности, со ссылкой на эксперта «Теле-2», был сделан вывод о том, что вечером 5 января 2020 года айфон Баира Жамбалова якобы находился далеко от села Батурино. Где и произошло смертельное ДТП, когда под колесами его джипа погибла несовершеннолетняя Галина Бурчевская. Поскольку в этот период подсудимый активно разговаривал по телефону, то адвокаты напирают на его полную невиновность, мол, технику не обманешь. В свою очередь, пострадавшая сторона полагает, что «собранных следствием доказательств вполне достаточно для того, чтобы суд принял объективное решение под данному делу». Напомним, ранее Баир Жамбалов дал интервью одному региональному еженедельнику, где сообщил, что «сотовая связь была из разных секторов, и в момент ДТП мы с Галустом Пилосяном были далеко друг от друга».Александр Дамбуев - руководитель отдела эксплуатации сотовой сети бурятского филиала «Теле-2». Однако он не является экспертом, поскольку не представил суду соответствующую лицензию. Следовательно, и не может давать юридически значимые для суда профессиональные, экспертные заключения. Это просто технический работник, который, может быть, разбирается в углах наклона антенн, но вот точно сказать, где находился Жамбалов в момент ДТП, он вряд ли мог.«Номер один» пообщался с экс-руководителем бурятского филиала «Теле-2» (ранее «Улан-Удэнская сотовая сеть»), и он выразил сомнение, что в данном конкретном случае можно было достоверно установить местонахождение Жамбалова, поскольку сигнал улавливался всего лишь с одной базовой станции.- Понимаете, когда вы берете две точки, то, учитывая, что в длину действие антенны, если позволяет рельеф, составляет до 35 километров, а в ширину – пять - десять километров, получается огромное пятно, и там абонент перемещается, - говорит он. - А определить более-менее точное местонахождение абонента можно только по трем точкам - это элементарный волновой принцип, физика.По словам источника, любой мобильный телефон настроен на определение и подключение к более мощному сектору станции. Так, если сотовый улавливает две волны, одна из которых находится в километре, а вторая - за десять километров, то он может подключиться к более дальней базовой станции. Поскольку ближняя, допустим, закрыта рельефом или высокими зданиями, рассеивающими сигнал. Именно поэтому в Улан-Удэ, где базовые станции натыканы на каждом углу, определить местонахождение работающего телефона легче, поскольку там есть не одна-две, а несколько точек.Кроме того, как говорит источник, люди могут находиться в одном месте, но их сигналы - улавливаться разными секторными антеннами одной базовой станции.Тем не менее защита Жамбалова пытается представить мнение технического работника «Теле-2» как истину в последней инстанции, а сам Баир Жамбалов неожиданно начал подготовку общественного мнения для возможного оправдательного приговора. В связи, как заявили на суде адвокаты, с недоказанностью.Учитывая остающиеся связи Баира Жамбалова, в том числе в Москве, этот вариант не исключен. Правда, источник в БРО «Единая Россия» на вопрос, как отразится на сентябрьской избирательной кампании оправдание экс-главного «единоросса» Бурятии, назвал это «катастрофой». По его словам, «рейтинг партии и так оставляет желать лучшего, а подобные удары, причем не только по ней, а, по сути, и по всей вертикали власти, в связи с предстоящим решением почти невозможно будет отыграть». Не исключено, что в Бурятии и в Москве есть определенные влиятельные силы, которые попытаются сделать все, чтобы Баир Жамбалов был оправдан. И тем самым нанесут мощнейший удар по системе накануне выборов в Госдуму. Такая вот многоходовочка.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»