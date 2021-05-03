В Бурятии назвали имена героев, спасших мужчину на пожаре

Три года назад один из них уже вытаскивал из горящего дома маломобильную женщину





Республиканское агентство ГО и ЧС сообщило подробности ночного пожара в селе Мухоршибирь , где из горящего дома был спасен человек.

Как выяснилось, первыми пожар обнаружили студенты местного колледжа Даниил Петряков и Михаил Гусляков. Парни сообщили о случившемся в экстренные службы, а затем стали разбирать забор, чтобы обеспечить проезд пожарной технике. Разбив окна и выпустив дым, молодые люди обнаружили внутри дома человека и, вместе с прибывшими пожарными, вытащили его. После оказанной огнеборцем первой помощи пострадавшему, парни вместе с местным жителем Сергеем Соловьевым оказывали уход мужчине до прибытия скорой помощи.«Это не первая спасенная жизнь на счету Даниила Петрякова. Три года назад он вместе с Александром Тугжиевым и еще одним молодым человеком так же, через окно, спас пожилую маломобильную женщину, в доме которой произошел пожар», - рассказали в агентстве.Республиканское агентство ГО и ЧС поблагодарило Даниила Петрякова, Михаила Гуслякова и Сергея Соловьева за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении жизни.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС