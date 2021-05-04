В Бурятии группа туристов попала под лавину

Трое человек погибли



3 мая в 19:20 в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу от ЕДДС Тункинского района поступило сообщение о том, что на перевале "Горелый" пятеро туристов попали под сход лавины. Двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.





А место происшествия выдвинулись спасатели БРПСС, которые с 22 апреля находились на горе Мунку-Сардык на ежегодных тренировочных сборах. Они оказали первую помощь пострадавшим и участвовали в поиске тел.





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