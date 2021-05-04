Туристы, попавшие под лавину в горах Бурятии, не зарегистрировали свою группу в МЧС

Один из них погиб, местонахождение двоих остается неизвестным



Тункинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия проводит доследственную проверку по факту схода лавины на перевале «Горелова», под которую попала группа туристов из 5 человек. Один из них погиб, местонахождение двоих остается неизвестным, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.



По предварительным данным, пятеро туристов из города Дивногорск Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Они не зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС и не согласовали свое восхождение. Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. 3 мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника. В горы вылетел вертолет спасателей, которые эвакуировали выживших членов группы в Иркутск. Планируется продолжение поисково-спасательной операции на месте происшествия.



"В настоящее время следствием по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. После транспортировки тела погибшего туриста в населенный пункт будет назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение", - добавили в ведомстве.







Фото: pixabay.com

Тункинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия проводит доследственную проверку по факту схода лавины на перевале «Горелова», под которую попала группа туристов из 5 человек. Один из них погиб, местонахождение двоих остается неизвестным, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.По предварительным данным, пятеро туристов из города Дивногорск Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Они не зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС и не согласовали свое восхождение. Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. 3 мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника. В горы вылетел вертолет спасателей, которые эвакуировали выживших членов группы в Иркутск. Планируется продолжение поисково-спасательной операции на месте происшествия."В настоящее время следствием по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. После транспортировки тела погибшего туриста в населенный пункт будет назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение", - добавили в ведомстве. Напомним , свою проверку также проводит прокуратура республики.Фото: pixabay.com