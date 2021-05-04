Пожилая жительница Улан-Удэ отдала мошеннику 56 тысяч рублей

Хитрая схема неизвестного лишила пенсионерку сбережений
В полицию Улан-Удэ обратилась 66-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников. Ущерб от действий злоумышленников составил 56 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Следствием установлено, что днем горожанке позвонил неизвестный мужчина. Звонивший убедительно попросил женщину помочь ему. За помощь он обещал вознаграждение. Собеседник рассказал, что он не проживает в г. Улан-Удэ, но в городе живет его престарелая мама. Собеседник попросил женщину купить продукты питания и унести пенсионерке. Денежные средства звонивший пообещал перевести на счет. После чего горожанке поступили смс-оповещения о переводе ей денежных средств. Всего, якобы, поступило 64 тысячи рублей.
"Сразу же перезвонивший мужчина взволнованно сообщил, что произошел сбой программы и он нечаянно перевел гораздо больше денег, чем планировал, и попросил перечислить их обратно. Заявительница, не заподозрив обмана, перечислила 56 тысяч рублей. Однако, позже проверив баланс счета, поняла, что перечислила собственные средства. Больше на связь мужчина не выходил", - сообщили в МВД Бурятии.
Следствием возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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Фото: "Номер один"
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