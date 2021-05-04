В Бурятии еще двое больных умерло от коронавируса

За сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения инфекцией



В Бурятии за сутки зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19. Из них 18 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, стальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



54 % (19 874) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 866 человек. Амбулаторное лечение проходят 152 пациентов с COVID-19.



3 мая умерло 2 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



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