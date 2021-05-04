В Бурятии опровергли информацию о том, что тургруппа, пострадавшая от схода лавины, не регистрировалась в МЧС

Туристы оставили данные о маршруте передвижения 21 апреля
Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка по факту гибели туриста после схода снежной лавины на перевале "Гаврилова" в Саянских горах. Предварительно поступила информация о том, что туристическая группа совершала восхождение на вершину без регистрации в подразделении МЧС. После установления личности участников похода выяснилось, что регистрация группы состоялась 21 апреля 2021 года с использованием информационно-телекомуникационной сети с данными о маршруте передвижения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.
"Туристы планировали преодолеть маршрут по труднодоступной местности от устья реки Буговек до устья реки Белый Иркут общей протяженностью 97 км. 2 мая группа вышла на маршрут, а 9 мая планировала его завершить", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Напомним, пятеро туристов из города Дивногорск Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту.
3 мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника. Тункинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия проводит по данному факту доследственную проверку. Свою проверку также проводит прокуратура республики.
Как сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС, ранним утром 4 мая два спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы на вертолёте Ми-8 МЧС России эвакуировали двоих пострадавших в шоковом состоянии и с признаками обморожения верхних конечностей. Через несколько часов туристы были доставлены в Иркутск и переданы работникам скорой медицинской помощи.
В настоящий момент 12 спасателей БРПСС начали поиски остальных туристов на перевале «Горелый». К ним на помощь из Иркутска уже летят 10 спасателей Байкальской поисково-спасательной службы и 2 работника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Также для организации поисков пропавших участников группы задействована сводная группировка Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Для проведения спасательных работ также была привлечена авиация МЧС России. Всего к работам привлечены 48 человек и 8 единиц техники от МЧС.
Фото: pixabay.com
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