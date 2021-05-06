В Улан-Удэ из-за ветра улетели остановки и крыши

Вчерашние сутки запомнились улан-удэнцам - в местных пабликах жители опубликовали множество фотографий, сделанных после сильного ветра.
В итоге, горожане столкнулись с последствиями сильного ветра. Так, на проспекте 50-летия Октября опрокинулась остановка вместе с театральной тумбой.
В районе Ж/Д вокзала по улице Левченко местные жители пожаловались на упавший забор.
По улице Норильская 10 с крыши оторвался кусок шифера.
А в Гусиноозерске в ремонтируемом доме улетело сразу несколько кусков нового шифера. Жители пищут: "Красный уровень опасности".
- На днях привезли новый шифер и оставили, чтобы сегодня он красиво падал и разбивался, как мечты жильцов о ремонте этого "окна в небо", - иронизирует автор видео.
Как вчера сообщал «Номер один», 5 мая объявили штормовое предупреждение – ветер до 25-28 м/с.
фото: "Весь Улан-Удэ", "Аноним 03"
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