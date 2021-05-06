В Улан-Удэ из-за ветра улетели остановки и крыши

Разыгравшаяся непогода напугала горожан

Вчерашние сутки запомнились улан-удэнцам - в местных пабликах жители опубликовали множество фотографий, сделанных после сильного ветра.

В итоге, горожане столкнулись с последствиями сильного ветра. Так, на проспекте 50-летия Октября опрокинулась остановка вместе с театральной тумбой.













В районе Ж/Д вокзала по улице Левченко местные жители пожаловались на упавший забор.







По улице Норильская 10 с крыши оторвался кусок шифера.







А в Гусиноозерске в ремонтируемом доме улетело сразу несколько кусков нового шифера. Жители пищут: "Красный уровень опасности".



- На днях привезли новый шифер и оставили, чтобы сегодня он красиво падал и разбивался, как мечты жильцов о ремонте этого "окна в небо", - иронизирует автор видео.





Как вчера сообщал «Номер один», 5 мая объявили штормовое предупреждение – ветер до 25-28 м/с.





фото: "Весь Улан-Удэ", "Аноним 03"