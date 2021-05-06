В районе Бурятии без вести пропал 55-летний сельчанин

Месяц назад мужчина ушел с работы, но не дошел до дома

В Бурятии разыскивают 55-летнего жителя Заиграевского района Ивана Иванова. Как сообщает МВД Бурятии, мужчина пропал уже месяц назад.

- Днем 6 апреля он ушел с лесоделяны в местности Саган-Бильчир, в 10 километрах от с. Хара Кутул, где жил и работал, и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его пропаже поступило от супруги 16 апреля, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сельчанин из дома не уходил. Приметы: европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост 170 см, среднего телосложения. Был одет в черную куртку, серуюшапку и серые джинсы.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(908)595-06-04, 8(30136)4-13-71 или 102 (112).







фото: МВД Бурятии