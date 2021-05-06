Спустя год найдена пропавшая жительница Бурятии

Все это время женщина работала на ферме



МВД Бурятии сообщает, что найдена 33-летняя жительница Иволгинского района Эржэна Батуева.

Как сообщал «Номер один», в конце марта прошлого года женщина уехала из дома в селе Сужа на работу в Иволгинск. Покинув рабочее место, домой женщина не вернулась. Заявление от родственников о ее пропаже поступило в полицию 28 ноября.

Пропавшую обнаружили полицейские 5 мая на территории фермы в Закаменском районе, где все это время работала. С ней все в порядке.

фото: pixabay.com