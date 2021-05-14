В Улан-Удэ горел многоквартирный барак

До прибытия пожарных огонь успел добраться до соседнего дома

Накануне в Улан-Удэ воспламенился многоквартирный дом в Железнодорожном районе. Огонь тушили четыре бригады пожарников на 6 спецмашинах. Видео с пожаром появилось в социальных сетях.- К месту вызова были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей №1, 2, 3 и 56 ГУ МЧС России по Бурятии. На момент прибытия первого подразделения горел дом и гараж. 24 минуты потребовалось пожарным для локализации очага, еще 12 минут ушло на полную ликвидацию возгорания. Работало 1 звено газодымозашитной службы ПСЧ-2. Всего на тушении было задействовано 23 человека личного состава и 6 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС.В результате пожара сгорели две квартиры, огнем уничтожена общая веранда, кровля здания и гараж. Кроме того, частично поврежден соседний дом. К счастью, обошлось без пострадавших.Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.фото: МЧС Бурятии