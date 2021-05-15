Житель Бурятии украл с банковской карты попутчика 160 тысяч рублей

Транспортные полицейские отмечают рост преступлений, совершенных с использованием высоких технологий
В России, в частности в Восточной Сибири, правоохранители отмечают значительный рост числа преступлений, совершенных с использованием высоких технологий. Среди наиболее распространенных - мошеннические операции с банковскими счетами, торговля наркотиками, кражи и другие.
По итогам четырех месяцев текущего года на территории обслуживания Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, а это объекты водного, железнодорожного и воздушного транспорта, в суд направлено около 50 уголовных дел, связанных с использованием высоких технологий.
В мае транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Бурятии, который похитил с банковской карты попутчика 160 тысяч рублей.
В текущем году в результате работы подразделения по контролю за оборотом наркотиков перекрыт крупный канал поставки наркотиков из Санкт-Петербурга в Иркутск. У двоих 19-летних студентов правоохранителями изъято более 7 килограммов растительных и синтетических наркотиков. Реализация нелегального товара ими осуществлялась при помощи интернет-канала. И это лишь единичные примеры.
Транспортная полиция Восточной Сибири призывает граждан быть предельно внимательными при осуществлении банковских операций! Не переходите по ссылкам на сомнительные сайты, не оставляйте персональные данные незнакомым лицам, не оставляйте без присмотра личные вещи в общественных местах.
Фото https://pixabay.com/ru/
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