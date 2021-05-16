В Бурятии за сутки потушили три лесных пожара

Общая площадь, пройденная огнём, составила 15,3 гектаров
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 3 лесных пожаров в Заиграевском, Прибайкальском и Селенгинском районах, а также дотушивание лесного пожара в Тункинском нацпарке, сообщили в пресс-службе РАЛХ.
"В Тункинском нацпарке, Заиграевском и Селенгинском районах возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём, в Прибайкальском районе лесной пожар возник из-за переходя огня с земель иных категорий. Всего на тушении возгораний работал 81 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 14 единиц спецтехники", - добавили в ведомстве.
Общая площадь, пройденная огнём, учитывая площадь ликвидированного очага в Тункинском нацпарке, составила 15,3 гектаров.
На утро 16 мая все пожары ликвидированы, новых очагов не обнаружено.
Напомним, по данным гидрометеоцентра Бурятии, в Селенгинском, Джидинском, Кижингинском, Закаменском и Курумканском районах ожидается повышение класса пожарной опасности.
Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности! Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.
Фото: pixabay.com
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