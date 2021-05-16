На севере Бурятии сгорел магазин и склад бытовой техники

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог

В ночь с 15 на 16 мая в селе Курумкан произошел пожар в магазине и на складе бытовой техники. На момент прибытия пожарных горели строения изнутри, а также их кровли. Была угроза переходя огня на жилой дом и другие строения. К ликвидации пожара были привлечены силы трех пожарных частей 18-го Курумканского отряда ГПС РБ (с. Курумкан, с. Могойто, пос. Майский), добровольные пожарные ДПК СП "Барагхан". Всего 6 единиц техники, 19 человек, сообщает пресс-служба РА ГО и ЧС."Из-за позднего обнаружения возгорания и наличия легковоспламеняемых материалов на месте пожара спасти строения не удалось. Магазин и склад бытовой техники уничтожены огнем, повреждены гараж и котельная. Огнеборцы отстояли жилой дом и расположенный рядом магазин. Предположительно, причиной пожара мог послужить поджог", - добавили в ведомстве.Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС