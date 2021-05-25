В Бурятии на рыбака возбудили «уголовку» за 10 пойманных щук

Сельчанин выловил рыбу в период нереста





В Еравнинском районе в ходе профилактического рейда в рамках операции «Путина» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением 36-летнего местного жителя, перевозившего свежевыловленную щуку. Сельчанин признался, что добыл ее с помощью острогов в пяти километрах от села Тулдун в озере Большая Еравна.

Правоохранители изъяли у рыбака 10 особей щуки, рыбацкий костюм и острогу. Ущерб от действий гражданина оценили в 18 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, ранее сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».В полиции напоминают гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения действующих запретов и ограничений в нерестовый период. Первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Путина» продлится до 30 июня.Фото: МВД Бурятии