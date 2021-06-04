За бывшего министра правительства Бурятии взялись следователи

Юрия Сафьянова подозревают в превышении полномочий
Как стало известно «Номер один», в Бурятии расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов Юрия Сафьянова. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.
«В ходе расследования установлено, что при исполнении государственного контракта в 2015 году Сафьянов, ненадлежащим образом выполняя свои обязанности, принял некачественно изготовленную рабочую (техническую) документацию, что повлекло неэффективное расходование 7 миллионов рублей», - сообщили «Номер один» в Следственном комитете Бурятии.
Напомним, Юрий Сафьянова возглавлял в Бурятии ООО «Хужир Энтерпрайз» и ООО «Вертекс Инвест». В 2014 году он занял пост министра природных ресурсов республики, на котором проработал до весны 2018 года. Официальной причиной отставки стало решение Сафьянова снова уйти в бизнес – ему предложили возглавить «Новатэк-Камчатка», «дочку» ПАО «Новатэк», являющейся одной из крупнейших российских газовых компаний. Там бывший министр проработал до января 2020 года.
Фото: «Номер один»
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