За бывшего министра правительства Бурятии взялись следователи

Юрия Сафьянова подозревают в превышении полномочий





Как стало известно «Номер один», в Бурятии расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов Юрия Сафьянова. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.