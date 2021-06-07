В Улан-Удэ рецидивисты польстились на туалетную воду

Злоумышленники обчистили парфюмерный магазин на 120 тысяч рублей





4 июня полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже от 44-летней владелицы точки по продаже парфюмерии. Женщина сообщила, что неизвестные похитили с витрины более 40 флаконов с туалетной водой. По предварительным данным, ущерб составил около 120 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленников – улан-удэнцев в возрасте 38 лет и 41 года. Выяснилось, что мужчины зашли в торговый центр, чтобы через банкомат снять деньги. Обнаружив, что первый этаж ТЦ практически пустует, они решили похитить парфюмерию в одной из торговых точек. Подозреваемые выкрутили со стеклянной витрины болты, забрали и сложили в рюкзак упаковки флаконов с парфюмом (преимущественно, женским) и скрылись.Похищенное обнаружено оперативниками по месту жительства одного из злоумышленников.Как сообщили в МВД Бурятии, ранее граждане были неоднократно судимы за различные преступления. 41-летний подозреваемый в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за кражу гаджетов из точки скупки в Октябрьском районе. В ночь на 5 апреля он похитил из помещения скупки девять телефонов и две музыкальные колонки на общую сумму более 80 тысяч рублей, пока продавец спал.Фото: pixabay.com