В Бурятии два села накрыло потоком воды с гор

На этот раз пострадал Кяхтинский район



В паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали пост жителей Кяхтинского района. К нему приложили фотографии – на них видно, что талая вода стала причиной затопления в двух селах.



- Топит Кяхтинский район, села Тамир и Энхэ-Тала. Вчера, примерно в 16:00 сошла вода огромным потоком с гор, - сообщили сельчане.





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В паблике также опубликовали видео – на нем виден весьма мощный поток воды, который добрался до жилых домов.



Напомним, с начала года талые воды стали большой проблемой для районов Бурятии. Так,







фото: "Весь Улан-Удэ" В паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали пост жителей Кяхтинского района. К нему приложили фотографии – на них видно, что талая вода стала причиной затопления в двух селах.- Топит Кяхтинский район, села Тамир и Энхэ-Тала. Вчера, примерно в 16:00 сошла вода огромным потоком с гор, - сообщили сельчане.В паблике также опубликовали видео – на нем виден весьма мощный поток воды, который добрался до жилых домов.Напомним, с начала года талые воды стали большой проблемой для районов Бурятии. Так, в Бичуре , где вышедшая из берегов река затопила несколько улиц, работает комиссия по определению ущерба. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, для жителей села населения подготовлен пункт временного размещения, организовано горячее питание. Ранее вода затопила одну из улиц в поселке Гурульба . В Гусиноозерске после дождей затопило магазины на местном «Арбате».фото: "Весь Улан-Удэ"