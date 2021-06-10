В Бурятии осудили оружейного умельца

Не боевой автомат мужчина переделал в огнестрельное оружие





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Бичурского района, обвиняемого в незаконном хранении и незаконном изготовлении огнестрельного оружия.

«В январе 2021 года обвиняемый на основе автомата, непригодного для стрельбы боеприпасами, самодельным способом изготовил нарезное огнестрельное оружие. Оружие гражданин хранил в своем гараже до марта 2021 года, когда его преступные действия были обнаружены и пресечены полицейскими», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Незаконно изготовленное оружие суд постановил уничтожить.Фото: «Номер один»