В Бурятии заключенный пытался подкупить сотрудника колонии

Однако вместо телефона зек теперь получит еще один срок





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего заключенного одной из колоний, обвиняемого в даче взятки должностному лицу.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, в декабре 2020 года осужденный мужчина неоднократно обращался к начальнику отряда по воспитательной работе с предложением пронести в колонию телефон и две симкарты. Взамен он предлагал 20 тысяч рублей. Сотрудник доложил о произошедшем начальству, после чего согласился оказать зэку услугу.Реализуя задуманное, заключенный связался с ранее знакомым жителем Улан-Удэ, который недавно освободился из этой же колонии. Сиделец попросил купить для него телефон, две симкарты и передать их, а также 20 тысяч рублей, сотруднику колонии.Встреча посредника с сотрудником колонии произошла под контролем оперативных служб. После передачи телефона и денег посредник был задержан. Под тяжестью собранных доказательств осужденный признался в совершении преступления.В настоящее время уголовное дело в отношении зека направлено в суд.Фото: «Номер один»