В Бурятии на пожаре погибли пенсионеры

В ночь с 11 на 12 июня в селе Алла Курумканского района Бурятии погибли два человека. Их останки были найдены на месте сгоревшего дома.

На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Потушив возгорание, пожарные обнаружили останки двух человек: мужчины 1957 года рождения и женщины 1955 года рождения. В результате пожара дом уничтожен полностью.

- Предположительная причина возгорания - неосторожность при курении, - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





Фото: республиканское агентство ГО и ЧС