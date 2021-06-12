Жительница Бурятии более полугода обчищала своего знакомого

Баунтовский райсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы района, которая на протяжении восьми месяцев воровала деньги с банковской карты знакомого.

Осенью 2019 года мужчина приехал на вахту в Баунтовский район и оставил на некоторое время у знакомой свой телефон на подзарядку и багаж. За время его отсутствия девушка вынула из телефона сим-карту, привязанную к мобильному банку, и поставила ее в свой телефон.

На вопрос удивленного знакомого об исчезновении сим-карты, воровка заявила о непричастности к ее пропаже. Мужчина не придал значения этому инциденту и уехал на вахту.

Девушка, пользуясь мобильным банком, переводила поступавшую пенсию потерпевшего на карты своих коллег и знакомых, а затем обналичивала. Таким образом, она похитила в общей сложности почти 60 тысяч рублей.

В марте 2020 года потерпевший, выехал с участка за продуктами. Он решил снять деньги в банкомате и обнаружил, что на карте осталось всего 3 800 руб. Но мужчина вновь не предпринял никаких действий, так как ему нужно было уезжать на работу.

В мае 2020 года он вновь приехал с участка и хотел обналичить деньги, но на карте оказалось всего 280 руб. Из банковской выписки он обнаружил, что вся поступившая в период с октября 2019 до мая 2020 г. пенсия переводилась разным незнакомцам. И только тогда беспечный пенсионер обратился в полицию.

На суде девушка свою вину признала полностью, указала, что причиненный потерпевшему ущерб она возместила в полном объеме.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, болезненное состояние здоровья, возмещение ущерба, активное способствование расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.

Приговором Баунтовского районного суда от 27.05.2021 г. жительница Баунтовского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.



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