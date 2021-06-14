В Забайкалье молодежь закидала камнями полицейский участок

Попытка задержать пьяных хулиганов переросла в масштабный погром





Конфликт пьяной молодежи с полицией произошел вечером 10 июня в Чернышевске. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Забайкальскому краю, в одном из местных магазинов несколько пьяных молодых людей нарушали общественный порядок: распивали спиртное, мешали продавцам и покупателям. Молодые люди не реагировали ни на замечания работников магазина, ни на прибывших по вызову сотрудников Росгвардии и полицейских. Правоохранители доставили двух активных нарушителей правопорядка в отдел полиции. Другие участники конфликта оказывали неповиновение полицейским и оскорбляли их. Затем около 20 молодых людей пришли к отделу полиции и начали кидать камни в здание, повредив одно окно.

По итогам происшествия возбуждены два уголовных дела: по статьям хулиганство, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а также оскорбление представителя власти.«В настоящий момент следователи совместно с полицейскими проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений. Изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. Допрошены персонал и посетители магазина, в котором произошел конфликт. Установлены и допрошены в качестве подозреваемых несколько участников конфликта, проведены их медицинские освидетельствования», сообщили в следственном ведомстве.Один из активных участников конфликта, 22-летний местный житель, за неповиновение полицейским привлечен к административной ответственности. Решением суда он арестован на 10 суток.Фото: pixabay.com