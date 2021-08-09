Выборы в Госдуму: игроки пошли на разгон

Политические партии наращивают активность в Бурятии в преддверии выборов в Госдуму России



Сегодня в Бурятии был создан республиканский Народный штаб.



- Это площадка, куда мы приглашаем всех желающих, независимо от партийной принадлежности, - заявил его руководитель, депутат Народного Хурала Игорь Марковец. - Можно прийти в штаб лично или направить предложения на сайт штаба, и мы передадим их нашим кандидатам. Самое главное – чтобы наша республика развивалась.



В первом заседании штаба приняли участие представители общественных организаций Бурятии: председатель Республиканского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Айдаев, председатель Бурятского регионального отделения «Союза женщин России» и РОО «Женщины Бурятии» Анна Скосырская, представитель Ассоциации ТОСов Улан-Удэ Елена Гомбоева, лидер РО «Молодая гвардия Единой России» Замбал Санжиев. Все они подписали со штабом общественной поддержки партии «Единая Россия» соглашение о сотрудничестве, которое, прежде всего, направлено на совместную реализацию инициативы движения ТОСов - создание Народных штабов и формирование Народной программы развития Бурятии.



- Мы провели онлайн-конференцию с кандидатом в депутаты Государственной Думы Вячеславом Дамдинцуруновым и поддержали создание Народных штабов. Наши организации во всех районах республики внесли свои предложения в Народную программу. Например, о создании кризисных центров для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Также женщины просят, чтобы вернули орден «Мать-героиня», - рассказала Анна Скосырская.



- Маленькие вопросы появляются у нас каждый день. Если они не решаются оперативно, то превращаются в большие проблемы. Наш штаб позволит в первую очередь вести мониторинг ситуации. Всего, что касается жизни людей на местах: мусор, неубранные подъезды, ямы на дорогах и многое другое. Все они влияют на настроение жителей нашей республики. Когда такие проблемы оперативно решаются, люди видят это, - сказал Геннадий Айдаев.



С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Координационного совета сторонников «Единой России», руководитель администрации главы и правительства республики Баир Цыренов.



- В каждом районе республики и Улан-Удэ есть Народный штаб, - отметил он. - К ним обращаются люди со своими проблемами и предложениями. Кто-то по воде, кто-то по теплу, кто-то по благоустройству. У кого-то есть другие инициативы, предложения. И свое название штабы получили именно потому, что приходят к ним простые люди – общественники. Те, кто хочет улучшить качество жизни в нашей республике.



Показательно, что высокопоставленный чиновник, курирующий внутреннюю политику в Бурятии, уделил особое внимание работе Народных штабов и созданию Народной программы. Это реальное воплощение поддержки Алексеем Цыденовым инициативы движения ТОСов.



- Тот факт, что Баир Дашиевич Цыренов участвует в нашем сегодняшнем заседании, говорит о том, что власть серьезно относится к Народным штабам, а все обращения и наказы обязательно будут услышаны, - отметил Игорь Марковец.



Между тем на левом фланге началось выяснение отношений с переходом на личности. Кандидат от партии «Коммунисты России» Дамдин Болотов вызвал на дебаты своего соперника от КПРФ, депутата Народного Хурала Баира Цыренова. В качестве «перчатки» он бросил в адрес последнего резкое заявление: «Ты ничего не делаешь, за тобой просто слова. Время, когда люди верили таким, как ты, прошло!»



Ранее Дамдин Болотов работал вместе с Баиром Цыреновым в рескоме КПРФ. Возможно, он знает о последнем нечто не известное широкой публике. Но, может, речь просто идет о том, что с момента окончания ВСГУТУ в 2010 году Цыренов не занимался никакой трудовой деятельностью, кроме партийной.



Впрочем, баталии по поводу того, кто из кандидатов «больше коммунист», похоже, не вызывают интереса у избирателей. Прямой эфир бурятских сторонников Зюганова в минувшие выходные посмотрело от силы несколько десятков человек.



Сам же Баир Цыренов открыл виртуальную общественную приемную, где намерен бороться (видимо, тоже виртуально) с различными негативными явлениями - от наркопритонов и подпольных игорных домов до нарушения санитарных норм в салонах красоты.



Кроме того, Баир Цыденович посетил Еравнинский район. Вместе с коллегой по фракции КПРФ в Народном Хурале Тумэном Дондоковым он объяснял жителям озерного края, что все их проблемы - «последствия капитализма в России».



Кандидат от партии «Зеленые» Сергей Зверев продолжает эпатировать публику. На заседание Избиркома Бурятии, где ему вручалось удостоверение зарегистрированного кандидата, шоумен и парикмахер пришел в одеянии, стилизованном под бурятский национальный костюм.



Кандидат от «Зеленых» заручился поддержкой певицы Согдианы. Народная артистка Чеченской республики и заслуженная артистка Ингушетии выложила в своем Инстаграме видео с добрыми словами о Звереве. Кандидат сделал репост на свою страницу.



А вот его прогноз относительно будущего Селенгинского ЦКК выглядит шокирующе. Находясь в Байкальске, Сергей Зверев заявил, что проблемы, схожие с проблемами БЦБК, могут возникнуть и на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, и надо об этом думать уже сегодня. Как известно, Байкальский ЦБК был окончательно остановлен в 2013 году, а вопросами ликвидации отходов его производственной деятельности занимается госкорпорация «Росатом». Намерен ли Зверев, усиленно позиционирующий себя «защитником Байкала», добиваться такой же судьбы для флагмана лесоперерабатывающей промышленности Бурятии и неразрывно связанного с ним поселка-моногорода Селенгинск - пока неясно.



Активность других кандидатов и партий невелика. Но, как говорится, еще не вечер.





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