Горсовет Улан-Удэ не стал лишать полномочий обвиняемого в мошенничестве депутата

Прокуратура нашла у Жаргала Цыбикова недостоверные сведения в декларациях





Сегодня на сессии горсовета Улан-Удэ депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия своего коллеги, директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова.

«В городской совет поступили две информации прокурора республики о том, что депутатом Цыбиковым Жаргалом Евгеньевичем в нарушение требований, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции», представлены недостоверные сведения о доходах и счетах в банках за 2017-2020 годы. Также не представлены сведения о доходах на несовершеннолетнего ребенка за 2020 год», - доложила депутатам начальник правового управления горсовета Валентина Разуваева.



«Уважаемые депутаты, вопросы и предложения будут?», - спросил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, который вел сессию.



Депутаты промолчали, и он поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий Жаргала Цыбикова на голосование. Для принятия положительного решения по такому вопросу требуется не менее двух третей голосов депутатов, то есть, минимум 20 из них.



Волеизъявление муниципальных народных избранников оказалось неожиданным. «За» проголосовали лишь 11 депутатов. «Против» - 9. Еще один нажал кнопку «воздержаться».



«Решение не принято», - объявил Чимит Бальжинимаев.



По окончании сессии председатель горсовета в беседе с журналистами высказал предположение, что прокуратура будет обжаловать данное решение



«Не раз такое было», - напомнил он.



Также он сказал, что сложившаяся ситуация будет обсуждаться с правовым управлением.



«Горсовет не с прокуратурой не согласен, а не согласился прекращать полномочия депутата. Это разные вещи. Мы не говорим, что прокуратура права или не права. Мы рассматривали прекращать или не прекращать», - пояснил председатель.



Он особо подчеркнул, что данный вопрос не связан с уголовным делом, которое сейчас расследуется в отношении Жаргала Цыбикова. Речь совсем о другом – о декларациях, которые ежегодно подают депутаты.



Напомним, директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков с января этого года находится в СИЗО. Его обвиняют



Примечательно, что еще весной этого года депутаты горсовета направили коллективное письмо председателю Верховного суда Бурятии Альбине Кирилловой, в котором просили смягчить меру пресечения своему коллеге.



Как следовало из письма, народные избранники полагают, что основанием для выпуска Жаргала Цыбикова из СИЗО является состояние его здоровья, хотя при этом никакие болезни не назывались. А также то, что директор «Водоканала» является депутатом уже трех созывов и зарекомендовал себя ответственным народным избранником, «знающим и решающим проблемы жителей города» и проводящим большую работу на округе.



Фото: «Номер один» «В городской совет поступили две информации прокурора республики о том, что депутатом Цыбиковым Жаргалом Евгеньевичем в нарушение требований, установленных федеральным законом «О противодействии коррупции», представлены недостоверные сведения о доходах и счетах в банках за 2017-2020 годы. Также не представлены сведения о доходах на несовершеннолетнего ребенка за 2020 год», - доложила депутатам начальник правового управления горсовета Валентина Разуваева.«Уважаемые депутаты, вопросы и предложения будут?», - спросил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, который вел сессию.Депутаты промолчали, и он поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий Жаргала Цыбикова на голосование. Для принятия положительного решения по такому вопросу требуется не менее двух третей голосов депутатов, то есть, минимум 20 из них.Волеизъявление муниципальных народных избранников оказалось неожиданным. «За» проголосовали лишь 11 депутатов. «Против» - 9. Еще один нажал кнопку «воздержаться».«Решение не принято», - объявил Чимит Бальжинимаев.По окончании сессии председатель горсовета в беседе с журналистами высказал предположение, что прокуратура будет обжаловать данное решение«Не раз такое было», - напомнил он.Также он сказал, что сложившаяся ситуация будет обсуждаться с правовым управлением.«Горсовет не с прокуратурой не согласен, а не согласился прекращать полномочия депутата. Это разные вещи. Мы не говорим, что прокуратура права или не права. Мы рассматривали прекращать или не прекращать», - пояснил председатель.Он особо подчеркнул, что данный вопрос не связан с уголовным делом, которое сейчас расследуется в отношении Жаргала Цыбикова. Речь совсем о другом – о декларациях, которые ежегодно подают депутаты.Напомним, директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков с января этого года находится в СИЗО. Его обвиняют по четырем статьям УК РФ : превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении в крупном размере и мошенничестве.Примечательно, что еще весной этого года депутаты горсовета направили коллективное письмо председателю Верховного суда Бурятии Альбине Кирилловой, в котором просили смягчить меру пресечения своему коллеге.Как следовало из письма, народные избранники полагают, что основанием для выпуска Жаргала Цыбикова из СИЗО является состояние его здоровья, хотя при этом никакие болезни не назывались. А также то, что директор «Водоканала» является депутатом уже трех созывов и зарекомендовал себя ответственным народным избранником, «знающим и решающим проблемы жителей города» и проводящим большую работу на округе.Фото: «Номер один»

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