В Улан-Удэ депутат Горсовета прокомментировал уход коллеги

«Он - испытанный боец», - высказался Александр Иринчеев



Накануне на 28 сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов представили вопрос о досрочном сложении полномочий депутата городского совета Валерия Амагырова на основании личного заявления. Коллеги проводили Валерия Павловича и сняли с него депутатские полномочия. Валерий Амагыров ушел из рядов депутатов в связи с должностью нового замминистра здавоохранения Бурятии. О длительной совместной работе высказался председатель постоянной комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике горсовета Александр Иринчеев.



- Я его знаю давно, мы с Валерием Павловичем коллеги – врачи. Депутатами стали в далеком 2003 году, и вот в течение 18 лет были депутатами Улан-Удэнского городского Совета, и являемся старожилами. Валерий Павлович четырежды побеждал на одномандатных округах, он – испытанный боец, опытный депутат, я думаю, он сделает много хорошего на своем поприще, - высказался Александр Иринчеев.



Напомним, Валерий Амагыров избирался депутатом на округе №28, куда входят отдаленные микрорайоны: Забайкальский, Светлый, Энергетик, 140А, 141, 142 и 144 кварталы. Их основной проблемой на протяжении многих лет было отсутствие необходимой для комфортной жизни инфраструктуры.



- Там большая территория, и ранее очень много было выделено льготных категорий земельных участков, которые не были обеспечены ни водой, ни светом. Пришлось провести достаточно большую работу, чтобы ту же автомобильную дорогу провести в мкрн. Забайкальский, сделать водовод. Водовод я строил 10 лет, в течение нескольких этапов по мере финансирования. Дорожное и уличное освещение внутри микрорайонов, ДНТ, СНТ. Сделано многое, но предстоит сделать еще больше, - сказал Валерий Амагыров.



Он также поблагодарил своих избирателей, коллег и всех тех, кто поддерживал его на протяжении всех лет совместной работы.



фото: "Номер один"



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