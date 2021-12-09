В Улан-Удэ депутаты Горсовета утвердили бюджет на 2022-2024 годы

В грядущем году дефицит составит 252 миллиона рублей



Накануне в улан-удэнском горсовете состоялась 28 сессия. Одной из главнейших тем стало обсуждение бюджета города на грядущий 2022 год, а также последующие 2023 и 2024. Проект бюджета представила председатель Комитета по финансам Татьяна Базякина.



Так, общий объем доходов на следующий год составит 13 млрд 198 млн рублей, а дефицит бюджета - 252 миллиона рублей. За период с 2022 по 2024 планируется реализовать 15 муниципальных программ. При этом наибольшую долю в составе расходов бюджета займет программа по развитию образования – на нее уйдет 54% средств.



«Основным источником доходной части собственных средств города является налог на доходы физических лиц. Он занимает 60%, 2,751 миллиардов рублей, - отмечает председатель комитета горсовета по бюджету и финансам Долгор Норбоева.



Далее, в 2023 году доходы бюджета оценивают в 11,798 миллиардов рублей, а в 2024 году –13,380 миллиардов рублей. Как добавила Долгор Норбоева, вопрос о городском бюджете неоднократно рассматривали на заседаниях комитета, а также вносили правки и замечания, которые на сегодняшний день были учтены.



«Нынче у нас 13 с половиной миллиардов рублей, субсидирование дотационное. Более 50% бюджета уходит на систему образования – более 7 миллиардов, в том числе питание школьников и субсидии детских садов. Если брать все расходы социального бюджета, то там более 60%», - добавил заместитель председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов Анатолий Белоусов.





фото: "Номер один"

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