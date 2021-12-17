Хурал отвоевал у правительства Бурятии 200 миллионов «депутатских денег»

К февралю к этой сумме планируется добавить еще 100 млн рублей
Речь идет о сумме «на развитие общественной инфраструктуры». Это деньги, которые получают депутаты Хурала на исполнение наказов избирателей. Торги за окончательную сумму по этой статье расходов идут каждый год. К примеру, в прошлом году депутаты возмущались, что минфин в проекте бюджета предусмотрел всего 200 млн рублей на эти цели.
- Это пресловутые деньги, которые мы просим у вас из года в год. Я бы даже сказал, не просто просим – мы их клянчим! Хотя сами принимаем бюджет в первом и во втором чтении. Так вот. Мы просили… или мы клянчили 600 млн. Сумма эта небольшая, если поделить на всех депутатов, получаются сущие копейки: от 7 до 11 млн рублей. Зачастую приходится делить по 30, по 50 тысяч рублей детским садам, школам, учреждениям культуры, - говорил в прошлом году депутат Игорь Бобков.
В этом году ситуация повторилась. Изначально минфин также запланировал всего 200 млн рублей, однако депутаты снова поставили вопрос об увеличении этой суммы.
На сегодняшней сессии Хурала депутат Михаил Гергенов поинтересовался, какова в итоге окончательная сумма. На что получил ответ.
- Поправкой главы Бурятии решено увеличить сумму до 400 млн рублей, и постановлением Народного Хурала рекомендовано увеличить до 500 млн рублей, - отвечал министр финансов республики Георгий Мадаев.
Впрочем, требование Хурала о 500 млн рублей будет рассматриваться уже на февральской сессии.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.