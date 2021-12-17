Хурал отвоевал у правительства Бурятии 200 миллионов «депутатских денег»

К февралю к этой сумме планируется добавить еще 100 млн рублей





Речь идет о сумме «на развитие общественной инфраструктуры». Это деньги, которые получают депутаты Хурала на исполнение наказов избирателей. Торги за окончательную сумму по этой статье расходов идут каждый год. К примеру, в прошлом году депутаты возмущались, что минфин в проекте бюджета предусмотрел всего 200 млн рублей на эти цели.

- Это пресловутые деньги, которые мы просим у вас из года в год. Я бы даже сказал, не просто просим – мы их клянчим! Хотя сами принимаем бюджет в первом и во втором чтении. Так вот. Мы просили… или мы клянчили 600 млн. Сумма эта небольшая, если поделить на всех депутатов, получаются сущие копейки: от 7 до 11 млн рублей. Зачастую приходится делить по 30, по 50 тысяч рублей детским садам, школам, учреждениям культуры, - говорил в прошлом году депутат Игорь Бобков.В этом году ситуация повторилась. Изначально минфин также запланировал всего 200 млн рублей, однако депутаты снова поставили вопрос об увеличении этой суммы.На сегодняшней сессии Хурала депутат Михаил Гергенов поинтересовался, какова в итоге окончательная сумма. На что получил ответ.- Поправкой главы Бурятии решено увеличить сумму до 400 млн рублей, и постановлением Народного Хурала рекомендовано увеличить до 500 млн рублей, - отвечал министр финансов республики Георгий Мадаев.Впрочем, требование Хурала о 500 млн рублей будет рассматриваться уже на февральской сессии.Фото: «Номер один»