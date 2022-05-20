Бизнесмены Бурятии получат 50-процентную скидку на штрафы

«Планируется установить возможность уплаты административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой за совершение любого административного правонарушения, выявленного в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий. Кроме того, проект федерального закона предусматривает увеличение с одного до шести месяцев срока отсрочки исполнения постановления о назначении административного наказания, в том числе в виде административного штрафа» - говорится в сообщении Минюста.

Уже в скором времени бизнесмены, у которых контролирующие органы обнаружили нарушения, смогут платить штрафы со скидкой в 50%. С такой инициативой выступил Минюст России. А недавно ее одобрило правительство РФ. Кроме того, подготовленный министерством законопроект увеличивает отсрочку выплаты такого штрафа до полугода.В том же законопроекте прописано, что контролирующие органы будут заменять штраф на предупреждение в случае, если нарушение выявлено впервые. Сейчас подобная норма действует, но распространяется только на субъекты малого и среднего бизнеса, а также на некоммерческие организации.Фото: «Номер один»