Политика и власть 20.05.2022 в 17:12

Бизнесмены Бурятии получат 50-процентную скидку на штрафы

Законопроект, облегчающий административные наказания, одобрен правительством РФ
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Бизнесмены Бурятии получат 50-процентную скидку на штрафы
Уже в скором времени бизнесмены, у которых контролирующие органы обнаружили нарушения, смогут платить штрафы со скидкой в 50%. С такой инициативой выступил Минюст России. А недавно ее одобрило правительство РФ. Кроме того, подготовленный министерством законопроект увеличивает отсрочку выплаты такого штрафа до полугода.

«Планируется установить возможность уплаты административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой за совершение любого административного правонарушения, выявленного в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий. Кроме того, проект федерального закона предусматривает увеличение с одного до шести месяцев срока отсрочки исполнения постановления о назначении административного наказания, в том числе в виде административного штрафа»

- говорится в сообщении Минюста.

В том же законопроекте прописано, что контролирующие органы будут заменять штраф на предупреждение в случае, если нарушение выявлено впервые. Сейчас подобная норма действует, но распространяется только на субъекты малого и среднего бизнеса, а также на некоммерческие организации. 

Фото: «Номер один»
Теги
штрафы

Все новости

В Улан-Удэ неудавшийся бизнесмен рассчитается автомобилем за господдержку
20.05.2022 в 17:37
В Улан-Удэ ресто-бар обещает «Искушение вкусом», иллюстрируя слоган изображением Евы (18+)
20.05.2022 в 17:32
Банки Бурятии снова могут продавать валюту без ограничений
20.05.2022 в 17:20
В Бурятии начат прием заявок на всероссийский конкурс «Регион добрых дел»
20.05.2022 в 17:13
Бизнесмены Бурятии получат 50-процентную скидку на штрафы
20.05.2022 в 17:12
В Бурятии дети спалили беседку в парке
20.05.2022 в 16:46
Многомиллионное имущество бизнесмена Алажинова уходит к новым собственникам
20.05.2022 в 16:18
Россия и Монголия обсудят перспективы развития медицинского туризма
20.05.2022 в 16:13
На Украине героически погиб старший лейтенант из Бурятии
20.05.2022 в 16:09
В Бурятии сетевая компания выставляла счета исправительной колонии «не по понятиям»
20.05.2022 в 15:46
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
На форум в Бурятию приедут представители более 200 компаний Монголии
Они представят самые разные сферы экономики
20.05.2022 в 14:28
Глава Бурятии налаживает связи с Беларусью
Алексей Цыденов заинтересован в поставках техники из этой страны
18.05.2022 в 08:28
Глава Бурятии: в республике созданы отличные условия для развития IT-отрасли
В правительстве подвели предварительные итоги антисанкционных мер
17.05.2022 в 12:42
Председатель горсовета Улан-Удэ обсудил сотрудничество с коллегами из Владивостока
Стороны договорились содействовать развитию торгово-экономических и социальных связей
16.05.2022 в 19:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru