Политика и власть 02.03.2023 в 15:56

Новые люди дадут бой бедности в Бурятии

Партия намерена получить максимум мандатов в Хурале
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Текст: Иван Иванов
Новые люди дадут бой бедности в Бурятии
Партия «Новые люди» идёт в Хурал республики с программой развития и поддержки людей дела. О старте кампании 1 марта объявил лидер партии Алексей Нечаев. Новые люди намерены получить максимум мандатов. На предвыборную кампанию в регионе сделают особый акцент.

«Чтобы победить сегодня, России нужно стать страной промышленников и предпринимателей – в самом широком смысле этого слова. Нужен умный протекционизм, чтобы отвоевать свои рынки и выйти на новые. Мы идём на выборы с программой поддержки предпринимателей и всех, кто готов начать своё дело», - заявил политик.

Партия предлагает снизить налоговую и административную нагрузку на предпринимателей и упростить выдачу доступных кредитов. Развитие малого и среднего бизнеса способствует созданию новых рабочих мест. Алексей Нечаев говорит: «цель партии – предоставить новые возможности каждому, кто готов ими воспользоваться».


Нечаев отметил, что Академики РАН относят к богатым тех, кто зарабатывает 160 тысяч рублей в месяц. Но таких людей в стране всего 2%. «Это мало. Надо сделать высокий достаток нормой, средним значением», - сказал лидер партии.

Алексей Нечаев выделил приоритетные направления региональной политики.  Одним из главных принципов станет протекционизм в отношении местных предприятий с поправкой на современные технологические решения.

«Наши сторонники и кандидаты – герои внутренней России: предприниматели, учёные и инженеры, учителя и строители. Они востребованы там, где родились, они делают лучше свой город, регион и страну. Именно они делают Россию великой. И наша цель – создать для них новые возможности», - сказал политик.

Также партия активно выступает за создание условий самореализации молодёжи. В 62 регионах страны действует образовательная программа по молодёжному предпринимательству «Я в деле». По итогам двух сезонов проекта успешно реализовали собственные идеи 1,5 тысячи выпускников.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»
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ЗУРХАЙ
с 1 по 7 марта

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