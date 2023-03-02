Новые люди дадут бой бедности в Бурятии

Партия предлагает снизить налоговую и административную нагрузку на предпринимателей и упростить выдачу доступных кредитов. Развитие малого и среднего бизнеса способствует созданию новых рабочих мест. Алексей Нечаев говорит: «цель партии – предоставить новые возможности каждому, кто готов ими воспользоваться».





Партия «Новые люди» идёт в Хурал республики с программой развития и поддержки людей дела. О старте кампании 1 марта объявил лидер партии Алексей Нечаев. Новые люди намерены получить максимум мандатов. На предвыборную кампанию в регионе сделают особый акцент.«Чтобы победить сегодня, России нужно стать страной промышленников и предпринимателей – в самом широком смысле этого слова. Нужен умный протекционизм, чтобы отвоевать свои рынки и выйти на новые. Мы идём на выборы с программой поддержки предпринимателей и всех, кто готов начать своё дело», - заявил политик.Нечаев отметил, что Академики РАН относят к богатым тех, кто зарабатывает 160 тысяч рублей в месяц. Но таких людей в стране всего 2%. «Это мало. Надо сделать высокий достаток нормой, средним значением», - сказал лидер партии.Алексей Нечаев выделил приоритетные направления региональной политики. Одним из главных принципов станет протекционизм в отношении местных предприятий с поправкой на современные технологические решения.«Наши сторонники и кандидаты – герои внутренней России: предприниматели, учёные и инженеры, учителя и строители. Они востребованы там, где родились, они делают лучше свой город, регион и страну. Именно они делают Россию великой. И наша цель – создать для них новые возможности», - сказал политик.Также партия активно выступает за создание условий самореализации молодёжи. В 62 регионах страны действует образовательная программа по молодёжному предпринимательству «Я в деле». По итогам двух сезонов проекта успешно реализовали собственные идеи 1,5 тысячи выпускников.Фото: предоставлено партией «Новые люди»