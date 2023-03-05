Политика и власть 05.03.2023 в 19:27

В Бурятии простятся с погибшим в Украине отцом пятерых детей

Ранее мужчина заключил контракт с ЧВК «Вагнер»
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии простятся с погибшим в Украине отцом пятерых детей

В Заиграевском районе с прискорбием сообщают о гибели Алексеева Иннокетия Андреевича. Он родился 2 января 1989 года. Жил в Улан-Удэ, окончил школу №65, а затем работал водителем трамвая.

«В 2014 году переехал в поселок Онохой. Уже в 2019 году получил IV разряд лесного пожарного во ФГАУ "Оборонлес" при МО РФ»,

- рассказали в группе "Мемориал памяти военным из Бурятии".

В 2022 году Иннокентий Алексеев добровольно заключил контракт с ЧВК Вагнер. Погиб во время выполнения боевых задач на территории Украины. У Иннокентия остались пятеро детей и жена. Траурный митинг состоится 6 марта в 13.30 у памятника воинам-землякам, погибшим в Великой отечественной войне в поселке Онохой.

Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии

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