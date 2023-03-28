Политика и власть 28.03.2023 в 14:27

В Бурятии похоронят многодетного отца, погибшего в Украине

Он так и не увидел своего новорожденного сына
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии похоронят многодетного отца, погибшего в Украине

В Мухоршибирском районе простятся с Сизовым Виктором Григорьевичем. Доброволец штурмового отряда погиб 11 февраля на СВО.

Виктор Григоревич родился 8 июля 1990 года в селе Новоспасск в многодетной семье. Был младшим ребенком. В 1996 году Виктор пошёл в первый класс Тугнуйской школы, с пятого по восьмой класс обучался в школе села Хонхолой, куда переехала семья на постоянное место жительства. Девятый класс закончил в Тугнуйской школе.

«Виктор рос отзывчивым, застенчивым юношей. Односельчане отзываются о нем, как о скромном, добром, открытом человеке. Отмечают, что добродушие, доброжелательность были буквально врождёнными. От Виктора не было слышно случайных, необдуманных, тем более ранящих чьё-то достоинство фраз. Щедрость, теплота его души были основными чертами его характера. Всегда уважительно относился к людям», 

 - сообщают в администрации МО «Мухоршибирский район».

К сообщению добавляют, что мужчина заботился о родителях. Был трудолюбив, много работал для благополучия своих близких. В 2015 году Виктор создал семью. В 2016 году родился первый сын, а в 2017 году - дочь. В 2023 году на свет появился третий ребенок – сынишка. Но, к несчастью, отец так и не успел его увидеть.

В ноябре 2022 года Виктор Григорьевич отправился добровольцем в штурмовую бригаду на спецоперацию. Похоронят Виктора Сизова 29 марта в селе Хонхолой.


Фото: администрация МО "Мухоршибирский район"

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СВО некролог Украина погибшие военнослужащие

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