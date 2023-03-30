Политика и власть 30.03.2023 в 12:53

Глава Бурятии поделится опытом поддержки спецоперации

Во Владивостоке проходит совет ДФО с участием полпреда и губернаторов
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии поделится опытом поддержки спецоперации
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в заседании совета Дальневосточного федерального округа, Оно проходит во Владивостоке под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В рамках заседания полпред и губернаторы всех 11 регионов Дальнего Востока обсуждают опыт регионов по поддержке СВО.

- Представители всех субъектов Дальневосточного федерального округа защищают Родину в рамках специальной военной операции. И точно также все субъекты оказывают помощь в проведении специальной военной операции. Это помощь реализуется в рамках восстановления новых территорий, работы с семьями воинов, поддержки материально-технической, создании и поддержке предприятий, которые выпускают продукцию, необходимую для победы. Мы сегодня все эти вопросы обсудим, потому что у каждого региона свой опыт, и мне представляется, что опыт хороший накоплен, — отметил Юрий Трутнев.

Также в ходе заседания будут рассмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению прав дольщиков на территории субъектов ДФО, совершенствование работы действующих пунктов пропуска через государственную границу и поддержка экспортной деятельности, дополнительные мероприятия по обеспечению прав дольщиков, совершенствование работы пунктов пропуска через государственную границу и экспорт.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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