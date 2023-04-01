Политика и власть 01.04.2023 в 13:58

В Бурятии обсудят сотрудничество с Монголией

Республику посетит представительная делегация соседнего государства
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии обсудят сотрудничество с Монголией
XV заседание подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-Монгольской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в Бурятии 3-4 апреля.

Для участия в подкомиссии в республику прибудет делегация из Монголии во главе с министром, главой Национального комитета по возрождению пограничных пунктов пропуска Монголии Хурэлбаатарын Булгантуяа. Российскую часть подкомиссии возглавит заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. От Бурятии в мероприятии примут участие первые лица, представители профильных министерств и ведомств, депутаты Хурала, пограничное и таможенное управления.

- Наши отношения с коллегами из Монголии укрепляются с каждым годом. В 2022 году российско-монгольский товарооборот вырос на 40% и составил 2,6 млрд долларов США. Бурятия как приграничный регион особенно плотно сотрудничает с соседним государством. По итогам 2022 года в обороте внешней торговли Бурятии Монголия занимает 6 место из стран-партнеров республики. Жители Монголии приезжают в нашу республику лечиться, учиться, наши жители с удовольствием посещают соседнюю страну с туристическими целями, - рассказала министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.

В рамках визита гости посетят Центр восточной медицины, ознакомится с предприятиями, работающими в промышленном парке Улан-Удэ: Байкальским текстильным комбинатом, компанией по производству искусственной кожи для пересадки кожи «Shene skin», нефритовой фабрикой «Ориентал Вэй».

Министр Хурэлбаатарын Булгантуяа встретится с председателем и общественной организации «Женщины Бурятии» Анной Скосырской.

На заседании подкомиссии обсудят вопросы развития пограничных пунктов пропуска, сотрудничества в области туризма, сельского хозяйства, в культурной, образовательной и гуманитарной сферах, а также в области молодежной политики.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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