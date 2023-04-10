В Бурятии мотострелки оттачивают свои навыки

В Республике Бурятия на полигоне «Дивизионный» проходят практические занятия по огневой подготовке с мотострелковыми подразделениями танкового соединения Восточного военного округа. Там мотострелки отрабатывают навыки ведения огня из автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, автоматических гранатомётов АГС-17. Кроме того, они выполняют нормативы по обнаружению целей, корректировке огня и поражению условного противника.

Военнослужащие поражают мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на различных дистанциях. Особое внимание уделяется изучению военнослужащими смежных военных специальностей, готовности, в случае необходимости, использовать в бою вооружение товарищей.

Занятия по огневой подготовке являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих и доводят до автоматизма их навыки при обращении со штатным оружием и ведении из него огня всеми способами. Тренировки с военнослужащими проводят боевые офицеры и инструкторы, применяющие при обучении опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа