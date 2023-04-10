Политика и власть 10.04.2023 в 11:18

В Бурятии мотострелки оттачивают свои навыки

Занятия по огневой подготовке проходят на полигоне «Дивизионный»
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Текст: Алена Завывалова
В Бурятии мотострелки оттачивают свои навыки

В Республике Бурятия на полигоне «Дивизионный» проходят практические занятия по огневой подготовке с мотострелковыми подразделениями танкового соединения Восточного военного округа. Там мотострелки отрабатывают навыки ведения огня из автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, автоматических гранатомётов АГС-17. Кроме того, они выполняют нормативы по обнаружению целей, корректировке огня и поражению условного противника.

 Военнослужащие поражают мишени, имитирующие технику и живую силу условного противника на различных дистанциях. Особое внимание уделяется изучению военнослужащими смежных военных специальностей, готовности, в случае необходимости, использовать в бою вооружение товарищей.

 Занятия по огневой подготовке являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих и доводят до автоматизма их навыки при обращении со штатным оружием и ведении из него огня всеми способами. Тренировки с военнослужащими проводят боевые офицеры и инструкторы, применяющие при обучении опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

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СВО военнослужащие

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с 5 по 11 апреля

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