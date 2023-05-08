Политика и власть 08.05.2023 в 14:18

В районе Бурятии открыли памятник бойцу, погибшему в Украине

Дмитрий Фаршинев ушел из жизни, спасая взвод. В открытие бюста участвовала его мама
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Текст: Алена Завывалова
В районе Бурятии открыли памятник бойцу, погибшему в Украине

Сегодня, 8 мая, в Кяхтинском районе торжественно открыли бюст ефрейтору Фаршиневу Дмитрию Александровичу. Дмитрию был всего 21 год, когда его не стало. Он погиб в первые месяцы с начала СВО – 5 апреля 2022 года. Об этом ранее сообщали в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии». Посмертно получил Дмитрий статус Героя России.

Открытие прошло в торжественной обстановке. Право открыть бюст предоставили его маме Татьяне Викторовне, а также первому заместителю председателя Правительства РБ Всеволоду Мухину.

Как сообщают в группе «Кяхта-инфо 24/7», Дмитрий был командиром боевой машины пехоты. Уничтожил 6 единиц боевой техники противника, в том числе 1 танк, 2 БТР, 3 автомобиля и до 20 человек личного состава. Дмитрий предотвратил окружение сослуживцев и ценой собственной жизни обеспечил отход товарищей.

«Нас было 12 человек, мы вступили в неравный бой с усиленной ротой, где было более 7-8 БТР, танков, т.е. численность порядка 80-90 человек. Дмитрий пожертвовал собой, отдал самое дорогое - свою жизнь, дабы отстоять интересы нашей страны»,

- приводят слова его командира взвода в группе "Кяхта-инфо 24/7".



Фото: скриншот из видео; группа "Мемориал памяти военным из Бурятии"

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