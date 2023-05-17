Леонид Белых: Главное - приносить пользу людям

От самодельных радиоприемников до директора авиазавода. От олимпиады по математике до войны во Вьетнаме. О жизни одного из самых узнаваемых людей в Бурятии, более двух десятилетий руководившего Улан-Удэнским авиазаводом, - в большом интервью.- Предрасположенность к инженерному делу проснулась очень рано. Еще в школе я участвовал в математических олимпиадах, конструировал разные приемники, ракеты, самолёты. Уже в четвертом классе ремонтировал радиоприемники жителям своей деревни.Когда окончил восьмой класс, отец сказал: «Ну, сынок, ты не наш человек, надо тебе в город». Он, конечно, имел в виду, что сельское хозяйство – не мое. В итоге мы приехали поступать в авиационный техникум. Как только зашел в аудиторию и увидел схему радиооборудования Ан-24, я сказал: «Все, папка, это мое, остаюсь!». Поступил, и отсюда началось мое движение.После техникума сразу пошел в армию. Потом школа профсоюзного движения, академия гражданской авиации, защитил кандидатскую. В общем, постоянно где-то учился и всем советую. Потому что надо заставлять мозг работать, он должен постоянно что-то впитывать.В конце концов, стал директором Улан-Удэнского авиазавода и в этой должности проработал 23 года. Могу с уверенностью сказать, что мы всегда выполняли обязательства перед заказчиками.Помню, в какое непростое время стал руководителем предприятия. В 1998 году долг по зарплате был 18 месяцев, имущество арестовано, приставы на пороге. Но мы преодолели все трудности и вышли победителями этого трудного времени. И до сих пор не сдаем позиций.- Я горжусь тем, как воспитал детей и продолжаю воспитывать внуков. У нас в семье есть преемственность, своего рода династия. Мой сын окончил Московский авиационный институт, занимал должность директора Казанского вертолетного завода. Сейчас в Дубне занимается ракетостроением. Внука своего Кирилла я тоже стараюсь правильно сориентировать, надеюсь, вольется в семейную династию. Девочки хорошо учатся в школе.В свободное время смотрю телевизор, новости – это самое важное. Нужно быть в курсе того, что происходит в стране и мире. Еще рыбалка и охота. Хотя на охоту в последнее время почти не езжу, но от рыбалки отказаться никак нельзя. Рыбачу в основном на Байкале. Особенно интересен зимний лов – очень азартное занятие. Уже внука приучил - прямо бредит этим делом. Сын тоже рыбак и охотник и зять.- И неудобно хвалить, но и правду надо знать. Главе Бурятии Алексею Цыденову удалось не только сохранить многие предприятия, но и дать им импульс. Вспомните, Улан-Удэстальмост, ЛВРЗ и многие другие предприятия были в очень непростом положении. Помогли им встать с колен, упасть не дают. Завод металлоконструкций работает, ЛВРЗ работает, авиазавод работает, набирает темпы «Приборка», бывший «Теплоприбор» также идет в рост. Это только лидеры, но за ними есть и небольшие промышленные предприятия, просто о них много не говорят.Рост промышленности идет хорошими темпами. Причем Бурятия по показателям роста в этом году занимает лидирующие места по Дальнему Востоку и в целом по стране. Конечно, есть и проблемы. Например, кадры. Специалистов не хватает везде, в том числе и на авиазаводе. Нужны технари, высококвалифицированные рабочие.- Конечно, меня, как человека, преданного Родине, этот вопрос очень волнует. Мое мнение такое: надо идти до конца, иначе заклюют. Нельзя показывать слабость. Поэтому нужно сражаться до победы. И, слава богу, наш президент это понимает.Мы по своей линии тоже стараемся помогать. Сейчас вообще вся республика объединилась и единым фронтом отправляет помощь нашим воинам.В 1972 году во время конфликта во Вьетнаме я служил на подводной лодке. Много лет спустя упомянул место службы в разговоре с вьетнамцами, которые приехали на наш завод обучаться. После ко мне подошел замкомандующего вьетнамскими вооруженными силами, обнял, благодарил, пригласил в гости. Оказалось, мы в одном месте тогда были.- Раньше мы октябрятами были, знамя целовали, знали про Павку Корчагина и Зою Космодемьянскую. Во время игр в «войнушку» никто не хотел быть немцем, все кричали: «я красноармеец». Такой был патриотизм. В 20 веке в моей деревне невозможно было представить, что кто-то бы сбежал в Монголию. В то время на клич о добровольцах все бы поднялись. Поэтому я уверен, что трудовое воспитание и воспитание любви к Родине – это самое важное. Что касается тех, кто уехал, думаю, этих людей все равно совесть мучает: «сбежал...». К тому же на чужбине к тебе будет отношение: «ты трус, беглый».Я с людьми встречаюсь, говорю: «Тут ваша земля, а вы едете в Краснодарский край на заработки. Зачем? Мы должны объединиться, чтобы сильная республика была, чтобы нас заметили не только в стране, но и во всем мире».- Как ни крути, сегодня «Единая Россия» – это партия-лидер. Люди это понимают и поэтому часто со своими проблемами идут именно к нам. И в том числе лично ко мне. Я всегда говорю: партия не дает привилегий, она дает только обязанности. Я поэтому в депутаты пошел - ведь можно очень много пользы принести людям и республике. По- другому не умею.Белых Леонид Яковлевич - советский и российский инженер-авиастроитель, управляющий директор акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» (1998—2021), советник генерального директора АО «Вертолеты России» (с июня 2021 года).Родился в Бурятии 23 ноября 1950 года. После окончания Улан-Удэнского авиационного техникума в 1969 году поступил на авиационный завод сборщиком-монтажником в цех эксплуатации.Пройдя путь от производственного мастера до заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту, в 1998 году на общем собрании акционеров был избран генеральным директором ОАО «УУАЗ».Без отрыва от производства окончил Высшую школу профсоюзного движения, Ленинградскую академию гражданской авиации. Кандидат экономических наук. Депутат Народного Хурала Республики Бурятия.За свою работу Леонид Яковлевич неоднократно удостаивался наград правительства Российской Федерации, наград и почетных званий отраслевых министерств Республики Бурятия. В частности, ордена Почета (2002), ордена Дружбы (2011), ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017), звания «Ветеран труда» (2004), «Почетный машиностроитель Российской Федерации» (2004), «Заслуженный работник промышленности РБ» (2005). Леонид Белых признан почетным гражданином Улан-Удэ (2007), почетным гражданином Республики Бурятия (2015).В 2020 году удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.