Политика и власть 17.05.2023 в 13:39

Алексей Цыденов: «Это исторический документ»

Путин утвердил планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска
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Текст: Служба информации "Номер один"
Алексей Цыденов: «Это исторический документ»
 Владимир Путин подписал большой перечень поручений по развитию городов Дальнего Востока, в том числе в Бурятии. Это  сделано по итогам недавнего соответствующего совещания. Как известно, ранее главой государства были также одобрены Стратегии развития Улан-Удэ и Северобайкальска.

Цвети, родной Улан-Удэ

Решения, которые принял Владимир Путин, позволят решить множество проблем.

 - Большое спасибо президенту за такую поддержку! Принципиальная поддержка и личная подпись Владимира Владимировича есть. Впереди интенсивная работа с правительством России по определению источников финансирования и механизмов реализации, - говорит глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он подчеркивает, что исполнение намеченных планов, достижение целей будут находиться на контроле лично у Путина.

- Большинство мероприятий - до 2030 года. У нас всего шесть лет на такую масштабную работу. Мы понимаем, что только президентский контроль в течение всего периода реализации поможет все по-настоящему реализовать. Поверьте мне, это очень сжатые сроки для таких больших преобразований, - отмечает глава республики.

Особый интерес вызывают моменты, связанные с развитием Улан-Удэ – крупнейшего демографического, экономического, политического и культурного центра Бурятии.

Важные шаги будут сделаны по комплексному решению проблемы загрязнения воздуха. В 2023 - 2027 гг. пройдет первый этап реконструкции электросетевого хозяйства в Улан-Удэ  для обеспечения перевода частных домов на электроотопление. Планируется субсидировать строительство и модернизацию необходимых мощностей электросетевого комплекса.

- Правительству России дано поручение субсидировать затраты жителей Улан-Удэнской агломерации при их переходе с печного на электроотопление. Включая закупку необходимого оборудования, техприсоединение и часть затрат на электроэнергию, - поясняет Алексей Цыденов очень важный момент в решениях Путина.

Частный сектор, который не перейдет на электрообогрев и продолжит топить углем, сможет в обозримой перспективе начать использовать бездымный уголь. Для организации его производства в 2025 - 2027 гг. пройдет реконструкция двух муниципальных котельных.

Нужные проекты

План комплексного развития Улан-Удэ подтвердил курс на строительство новых современных кварталов. Это будет сопровождаться строительством долгожданной второй очереди ТЭЦ-2 – появится паровая котельная мощностью 360 Гкал/ч с тепловыми сетями (2024 - 2030 гг.).

В существующей застройке города предполагается масштабный капремонт изношенных тепловых сетей старше 30 лет - в 2024 - 2028 гг. В целом в решении Путина очень большое внимание уделяется развитию различных сторон ЖКХ. Есть в них и проектирование, строительство коллектора для приема стоков Левобережных очистных, а также капремонт существующих канализационных коллекторов в 2023 - 2027 гг.

Отдельной строчкой идет проектирование, строительство и ремонт трамвайных путей. Расширение охвата города трамвайным обслуживанием будет с радостью встречено жителями. Продолжится покупка новых трамваев. А мост через Селенгу пройдет реконструкцию.

В 2024 - 2026 гг. в столице Бурятии пройдет первый этап строительства набережной. До 2026 года запланирована постройка зданий Национального музея Бурятии, театра «Байкал», а также проектирование и строительство нового корпуса Центра восточной медицины. Примерно в этот же промежуток времени состоится возведение университетского кампуса.

Среди крупных дорожно-транспортных планов - проектирование и строительство моста в Поселье, реконструкция перрона международного аэропорта «Байкал», а также строительство дополнительных стоянок для судов.

Северобайкальск тоже сделает рывок в своем развитии. Самым интересным проектом для единственного северного города республики можно считать строительство детского лагеря федерального уровня «Байкал» (2024 - 2028 гг.). В интересах Северобайкальска пройдет реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Нижнеангарска.

В северной столице Бурятии тоже реконструируют ЖКХ - центральную котельную, инженерные сети, водозабор. Намечен капремонт причалов и путепровода, благоустройство парков. Для подрастающего поколения откроют детскую школу парусного спорта (2024 - 2025 гг.).

Говоря о новом строительстве, отметим будущее возведение нового кампуса Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий и строительство стадиона «Строитель».

- Отдельное поручение дано о передаче из федеральной собственности в республиканскую Гостиных рядов и включении проекта по их ремонту и реставрации в мастер-план Улан-Удэ. Дано поручение обеспечить газификацию Северобайкальска до 2030 года. Также президентом поручено обеспечить строительство до 2030 года путепроводов в Улан-Удэ вместо железнодорожных переездов. Есть отдельное решение по поводу переселения жителей Улан-Удэ и Северобайкальска из аварийного жилья, - отмечает Алексей Цыденов.

Глава акцентирует внимание на том, что все остальные программы развития районов Бурятии, нацпроекты и прочее продолжат реализовываться.

- Уверен, что результаты нас порадуют и создадут принципиально новое будущее для наших городов! - подытоживает Алексей Цыденов.

Фото: «Номер один»
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