Мэрия Улан-Удэ станет доступнее в соцсетях

Сегодня, 28 июня, состоялась 43 сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов. В ходе нее народные избранники рассмотрели девять вопросов «технического» характера.

Все структурные подразделения администрации города станут еще более открытыми. У каждого появятся аккаунты в социальных сетях. Теперь они обязаны размещать информация о своей деятельности в социальных сетях ВК и ОК.

«Таким образом, они станут более открытыми. С декабря 2022 году в силу вступил федеральный закон, согласно которому органы местного самоуправления должны иметь не только собственные сайты, но и официальные страницы», – отметил председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев.



Отметим, что Горсовет Улан-Удэ уже давно ведет аккаунты в ВК и ОК, а также канал в Telegram, где оперативно информируют жителей столицы республики о своей работе.

Также на сессии рассмотрели вопрос по изменению программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Улан-Удэ» на период до 2035 года».

Так, в целях актуализации программы будут внесены следующие изменения:

- отразят фактически выполненные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы развития инженерной инфраструктуры Улан-Удэ в период с 2012-2022 гг. (мероприятия реализованы по строительству сетей и объектов в системах водоснабжения и водоотведения, а также системы электроснабжения СНТ «Зенит»);

- произведут корректировку плановых значений показателей систем водоснабжения и водоотведения программы комплексного развития в соответствии с достигнутыми фактическими значениями с 2019-2021 гг.;

- проведут анализ достижения плановых показателей к концу реализации Программы систем водоснабжения и водоотведения;

- произведут корректировку перспективных мероприятий по системам водоснабжения и водоотведения программы комплексного развития в соответствии с утверждённой инвестиционной программой МУП «Водоканал»;

- произведут корректировку перспективных мероприятий по строительству инженерных сетей на 2023 г., представленные «Улан-Удэстройзаказчиком».

Изменится и перечень наказов избирателей. Ранее все предложения депутаты рассмотрели и одобрили на заседании рабочей группы.

«Все наказы касаются благоустройства – дворовых территорий, детских площадок, водоотведения, водоснабжения, освещения и т.д. Будут изменены наказы на 18 округах. Всего в 2023 году 283 наказа на общую сумму 120 млн рублей», - сказал зампредседателя Горсовета Анатолий Белоусов.



Завершая сессию, Чимит Бальжинимаев поблагодарил всех за работу и напомнил, что в следующий раз депутаты соберутся в конце сентября.







Фото: Номер один