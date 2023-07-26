В Бурятии назначен новый прокурор Прибайкальского района

Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Прибайкальского района назначен Дмитрий Мазуренко.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Дмитрий Мазуренко в 2002 году окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры республики он служит с августа 2002 года. Работал на разных должностях, в том числе следователя и старшего следователя. Позже занимал должности помощника прокурора Октябрьского района Улан-Удэ, заместителя прокурора Бичурского района, работал в различных отделах прокуратуры республики.С июня 2019 года Дмитрий Мазуренко являлся старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики.Фото: прокуратура Бурятии