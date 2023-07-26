Политика и власть 26.07.2023 в 09:53
В Бурятии назначен новый прокурор Прибайкальского района
Им стал Дмитрий Мазуренко из «антикоррупционного» отдела прокуратуры республики
Текст: Константин Воронов
Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Прибайкальского района назначен Дмитрий Мазуренко.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Дмитрий Мазуренко в 2002 году окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры республики он служит с августа 2002 года. Работал на разных должностях, в том числе следователя и старшего следователя. Позже занимал должности помощника прокурора Октябрьского района Улан-Удэ, заместителя прокурора Бичурского района, работал в различных отделах прокуратуры республики.
С июня 2019 года Дмитрий Мазуренко являлся старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики.
Фото: прокуратура Бурятии
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Дмитрий Мазуренко в 2002 году окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры республики он служит с августа 2002 года. Работал на разных должностях, в том числе следователя и старшего следователя. Позже занимал должности помощника прокурора Октябрьского района Улан-Удэ, заместителя прокурора Бичурского района, работал в различных отделах прокуратуры республики.
С июня 2019 года Дмитрий Мазуренко являлся старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики.
Фото: прокуратура Бурятии
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