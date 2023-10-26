Политика и власть 26.10.2023 в 17:43

Депутаты горсовета посоветовали найти способ, как задержать туристов в Улан-Удэ

Народные избранники порекомендовали усилить работу городского отдела по туризму
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Текст: Служба информации "Номер один"
Депутаты горсовета посоветовали найти способ, как задержать туристов в Улан-Удэ
Сегодня в горсовете Улан-Удэ состоялось заседание комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету. Депутаты заслушали представителей четырех подразделений мэрии, а также выразили свое мнение о работе одного из них.

Председатель комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Владислав Жербанов рассказал о расходах, которые планируется потратить на работу комитета в 2024 году. Сумма составит 42,6 млн рублей, большая часть пойдет на зарплаты сотрудников.

Заместитель председателя горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов поинтересовался, как в городе развивается туризм.

- Ежегодно в Улан-Удэ на отрасль выделяется около миллиона рублей. В 2023 году мы выиграли конкурс по созданию дизайн-кода города – средства пойдут в основном на вывески, подсветку и создание арт-объектов, - сообщил Владислав Жербанов.

Анатолий Белоусов ответил, что необходимо добиться того, чтобы гости столицы задерживались в городе хотя бы на день-два, прежде чем сразу отправиться на Байкал или улететь домой после посещения знаменитого озера.

- На Байкал у нас всегда есть притяжение, возим туристов в Тарбагатай, Ацагат, а что показываем в городе? Наша задача – задерживать туристов в Улан-Удэ, чтобы город получал прибыль. В городе нужно разработать туристические маршруты, - отметил депутат.

Коллеги поддержали Анатолия Белоусова.

Что касается остальных расходов бюджета на 2024 год, немалые деньги пойдут на обслуживание муниципального долга - 172 млн рублей. В 2025 году на обслуживание долга планируется потратить 164,4 млн, в 2026 году - 129,7 млн.

- На создание резервных фондов администрации города заложено 50 млн. На содержание комитета по финансам планируется потратить 53,1 млн рублей, - рассказала председатель комитета по финансам администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина.

Итоги заседания комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету подвел его председатель Дмитрий Путилин.

- Сегодня мы рассмотрели ассигнования по расходной части четырех подразделений администрации города. В целом расходы на 2024 год существенных увеличений не предусматривают, за исключением роста расходов на обслуживание долга города в связи с увеличением банковской ставки, - сказал Дмитрий Путилин.

Фото: «Номер один»
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