Игорь Марковец: «У школьных учителей большая нагрузка»

Публичные слушания в Народном Хурале, на которых рассмотрели проект бюджета республики на будущий год, стали местом откровенного разговора о сложившейся ситуации.Бюджет, конечно, будет иметь социальную направленность. А в этой сфере есть большие и непростые вопросы. Некоторые актуальные темы озвучил Игорь Марковец, председатель комитета Хурала по социальной политике.Депутат отметил, что в социальной сфере республики есть положительное движение. «Добиваемся неплохих результатов. Но хотелось бы, чтобы темпы не снижались. Обо всем этом мы говорили на заседаниях рабочей группы. Нашим комитетом внесены 19 предложений», - выступил он.Говоря о демографии, Игорь Марковец отметил, что снижение, которое идет по стране, есть и в Бурятии.«Это уже приводит к тому, что у нас в детских садах будет более, чем на две тысячи детей меньше в этом году. Если брать на сентябрь месяц, то снижение с 53 тысяч до 49 тысяч. Но к 1 января цифра, вроде, должна поменяться», - сообщил депутат участникам слушаний.Снижение числа воспитанников в детсаду, автоматически уменьшает Фонд заработной платы дошкольного учреждения.«Ведь за каждым ребенком идут деньги. Меньший Фонд приведет к снижению зарплат. Люди начнут уходить. Мы были во многих детских садах – это очень серьезно чувствуется. Даже некоторые корпуса стоят под вопросом – не закроются ли. Вносим предложение ни в коем случае не допустить снижения заработных плат в дошкольном образовании», - обратился глава комитета Хурала.В учреждениях дополнительного образования свои проблемы. В этом году около 80 процентов детей должны быть охвачены их услугами. Но почти не увеличилось количество ставок преподавателей допобразования.«Человек не может вести тысячу детей в день, это выматывает его. Надо выделять дополнительные ставки», - резонно указал парламентарий.И в общем образовании тоже существует такая же кадровая проблема. Как отметил Игорь Марковец, нагрузка на учителей очень большая.«В некоторых школах доходит до 45 часов в неделю. Получается, что учитель работает на уроках практически по восемь часов в день. А уроки еще надо готовить, надо потом все это проверять. Работа на износ. Поэтому молодежь неактивно идет. В этом направлении надо усилить работу – дополнительно рассмотреть вопрос стимулирования наших педагогических работников. Коэффициент выравнивания желательно тоже убрать», - сказал депутат.Он поделился своим беспокойством по поводу летнего отдыха детей. Путевки в лагеря дорогие.«У нас 40 тысяч было в санаторных, почти 30 тысяч в обычных», - сообщил парламентарий.Часть стоимости путевки оплачивают родители, а часть – компенсирует бюджет. В бюджете на это закладываются средства.«В итоге, получилось, что из 120 млн рублей, которые были выделены, у нас не освоены 24 млн. Такого не было никогда. Обращаемся к правительству все же долю софинансирования бюджета увеличить с 50 процентов до 80 процентов. Многие родители не имеют возможности купить путевку ребенку на сегодняшних условиях. Нет у них денег направить детей на отдых. Акцентируем на этом внимание», - выступил депутат Марковец.Он выдвинул предложения и по другим вопросам социального характера. Участники публичных слушаний внимательно выслушали его выступление и согласились с тем, что поставленные вопросы требуют рассмотрения.Но, конечно, в итоге все будет зависеть от возможностей бюджета-2024. В ходе исполнения бюджета в течение года в него обычно вносятся коррективы – из федерального Центра приходят дополнительные трансферты или растут собственные доходы Бурятии. Но каким будет размер дополнительных поступлений, никто не знает. Поэтому очень трудно сказать хватит ли их на решение перечисленных вопросов.Фото: «Номер один»