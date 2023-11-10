Политика и власть 10.11.2023 в 16:41
Игорь Марковец: «У школьных учителей большая нагрузка»
На слушаниях по проекту бюджета Бурятии на 2024 год напомнили о сложных вопросах
Текст: Петр Санжиев
Публичные слушания в Народном Хурале, на которых рассмотрели проект бюджета республики на будущий год, стали местом откровенного разговора о сложившейся ситуации.
Бюджет, конечно, будет иметь социальную направленность. А в этой сфере есть большие и непростые вопросы. Некоторые актуальные темы озвучил Игорь Марковец, председатель комитета Хурала по социальной политике.
Депутат отметил, что в социальной сфере республики есть положительное движение. «Добиваемся неплохих результатов. Но хотелось бы, чтобы темпы не снижались. Обо всем этом мы говорили на заседаниях рабочей группы. Нашим комитетом внесены 19 предложений», - выступил он.
Говоря о демографии, Игорь Марковец отметил, что снижение, которое идет по стране, есть и в Бурятии.
«Это уже приводит к тому, что у нас в детских садах будет более, чем на две тысячи детей меньше в этом году. Если брать на сентябрь месяц, то снижение с 53 тысяч до 49 тысяч. Но к 1 января цифра, вроде, должна поменяться», - сообщил депутат участникам слушаний.
Снижение числа воспитанников в детсаду, автоматически уменьшает Фонд заработной платы дошкольного учреждения.
«Ведь за каждым ребенком идут деньги. Меньший Фонд приведет к снижению зарплат. Люди начнут уходить. Мы были во многих детских садах – это очень серьезно чувствуется. Даже некоторые корпуса стоят под вопросом – не закроются ли. Вносим предложение ни в коем случае не допустить снижения заработных плат в дошкольном образовании», - обратился глава комитета Хурала.
В учреждениях дополнительного образования свои проблемы. В этом году около 80 процентов детей должны быть охвачены их услугами. Но почти не увеличилось количество ставок преподавателей допобразования.
«Человек не может вести тысячу детей в день, это выматывает его. Надо выделять дополнительные ставки», - резонно указал парламентарий.
И в общем образовании тоже существует такая же кадровая проблема. Как отметил Игорь Марковец, нагрузка на учителей очень большая.
«В некоторых школах доходит до 45 часов в неделю. Получается, что учитель работает на уроках практически по восемь часов в день. А уроки еще надо готовить, надо потом все это проверять. Работа на износ. Поэтому молодежь неактивно идет. В этом направлении надо усилить работу – дополнительно рассмотреть вопрос стимулирования наших педагогических работников. Коэффициент выравнивания желательно тоже убрать», - сказал депутат.
Он поделился своим беспокойством по поводу летнего отдыха детей. Путевки в лагеря дорогие.
«У нас 40 тысяч было в санаторных, почти 30 тысяч в обычных», - сообщил парламентарий.
Часть стоимости путевки оплачивают родители, а часть – компенсирует бюджет. В бюджете на это закладываются средства.
«В итоге, получилось, что из 120 млн рублей, которые были выделены, у нас не освоены 24 млн. Такого не было никогда. Обращаемся к правительству все же долю софинансирования бюджета увеличить с 50 процентов до 80 процентов. Многие родители не имеют возможности купить путевку ребенку на сегодняшних условиях. Нет у них денег направить детей на отдых. Акцентируем на этом внимание», - выступил депутат Марковец.
Он выдвинул предложения и по другим вопросам социального характера. Участники публичных слушаний внимательно выслушали его выступление и согласились с тем, что поставленные вопросы требуют рассмотрения.
Но, конечно, в итоге все будет зависеть от возможностей бюджета-2024. В ходе исполнения бюджета в течение года в него обычно вносятся коррективы – из федерального Центра приходят дополнительные трансферты или растут собственные доходы Бурятии. Но каким будет размер дополнительных поступлений, никто не знает. Поэтому очень трудно сказать хватит ли их на решение перечисленных вопросов.
Фото: «Номер один»
Бюджет, конечно, будет иметь социальную направленность. А в этой сфере есть большие и непростые вопросы. Некоторые актуальные темы озвучил Игорь Марковец, председатель комитета Хурала по социальной политике.
Депутат отметил, что в социальной сфере республики есть положительное движение. «Добиваемся неплохих результатов. Но хотелось бы, чтобы темпы не снижались. Обо всем этом мы говорили на заседаниях рабочей группы. Нашим комитетом внесены 19 предложений», - выступил он.
Говоря о демографии, Игорь Марковец отметил, что снижение, которое идет по стране, есть и в Бурятии.
«Это уже приводит к тому, что у нас в детских садах будет более, чем на две тысячи детей меньше в этом году. Если брать на сентябрь месяц, то снижение с 53 тысяч до 49 тысяч. Но к 1 января цифра, вроде, должна поменяться», - сообщил депутат участникам слушаний.
Снижение числа воспитанников в детсаду, автоматически уменьшает Фонд заработной платы дошкольного учреждения.
«Ведь за каждым ребенком идут деньги. Меньший Фонд приведет к снижению зарплат. Люди начнут уходить. Мы были во многих детских садах – это очень серьезно чувствуется. Даже некоторые корпуса стоят под вопросом – не закроются ли. Вносим предложение ни в коем случае не допустить снижения заработных плат в дошкольном образовании», - обратился глава комитета Хурала.
В учреждениях дополнительного образования свои проблемы. В этом году около 80 процентов детей должны быть охвачены их услугами. Но почти не увеличилось количество ставок преподавателей допобразования.
«Человек не может вести тысячу детей в день, это выматывает его. Надо выделять дополнительные ставки», - резонно указал парламентарий.
И в общем образовании тоже существует такая же кадровая проблема. Как отметил Игорь Марковец, нагрузка на учителей очень большая.
«В некоторых школах доходит до 45 часов в неделю. Получается, что учитель работает на уроках практически по восемь часов в день. А уроки еще надо готовить, надо потом все это проверять. Работа на износ. Поэтому молодежь неактивно идет. В этом направлении надо усилить работу – дополнительно рассмотреть вопрос стимулирования наших педагогических работников. Коэффициент выравнивания желательно тоже убрать», - сказал депутат.
Он поделился своим беспокойством по поводу летнего отдыха детей. Путевки в лагеря дорогие.
«У нас 40 тысяч было в санаторных, почти 30 тысяч в обычных», - сообщил парламентарий.
Часть стоимости путевки оплачивают родители, а часть – компенсирует бюджет. В бюджете на это закладываются средства.
«В итоге, получилось, что из 120 млн рублей, которые были выделены, у нас не освоены 24 млн. Такого не было никогда. Обращаемся к правительству все же долю софинансирования бюджета увеличить с 50 процентов до 80 процентов. Многие родители не имеют возможности купить путевку ребенку на сегодняшних условиях. Нет у них денег направить детей на отдых. Акцентируем на этом внимание», - выступил депутат Марковец.
Он выдвинул предложения и по другим вопросам социального характера. Участники публичных слушаний внимательно выслушали его выступление и согласились с тем, что поставленные вопросы требуют рассмотрения.
Но, конечно, в итоге все будет зависеть от возможностей бюджета-2024. В ходе исполнения бюджета в течение года в него обычно вносятся коррективы – из федерального Центра приходят дополнительные трансферты или растут собственные доходы Бурятии. Но каким будет размер дополнительных поступлений, никто не знает. Поэтому очень трудно сказать хватит ли их на решение перечисленных вопросов.
Фото: «Номер один»
Тегихурал