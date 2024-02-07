Политика и власть 07.02.2024 в 11:06

В Бурятии планируют создать научно-производственный центр в области беспилотников

Проводятся боевые испытания аппаратов для нужд министерства обороны
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии планируют создать научно-производственный центр в области беспилотников
6 февраля в Улан-Удэ прибыл специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков и провел совещание. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что в Бурятии уже ведется разработка и производство беспилотных авиационных систем. Задействован блок наших предприятий и образовательных учреждений. Это Авиазавод и Авиационный техникум, Приборостроительное объединение, ВСГУТУ, предприятие Аэроком. 

- Наши беспилотники уже задействованы в доставке медикаментов и материала для медицинских лабораторий внутри республики. Проводятся боевые испытания для нужд министерства обороны. Показали, что уже сделано, что авиакомплекс летает и выполняет задачи, Дмитрий Николаевич высоко оценил результаты работы. Работаем над расширением производства, увеличением и количества, и перечня выпускаемой продукции. Для этого занимаемся организацией Научно-производственного центра по тематике беспилотных авиационных систем, который станет передовым в России. Коммерческие и военные беспилотники - это новый мировой рынок, на котором в нашем 21 веке спрос будет только расти, - пояснил Алексей Цыденов.

Дмитрий Песков в течение дня ознакомился с производством вертолетов, увидел возможности учебного класса по подготовке пилотов, производство электродвигателей, композитных материалов и беспилотных летательных аппаратов «Буря-10» ООО «Аэроком» и как летает аппарат.

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