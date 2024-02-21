В Бурятии работодателя заставили провести специальную оценку труда на рабочих местах

Прокуратура Еравнинского района проверила исполнение законодательства в сфере охраны труда в организации, осуществляющей производство полиграфической продукции.Установлено, что вопреки требованиям ст. 214 Трудового кодекса РФ работодателем не организовано проведение специальной оценки труда (СОУТ), тогда как на 2 рабочих местах на предприятии имеются вредные производственные факторы. Выполнение данных мероприятий является обязательным для оценки уровня их воздействия на работника.В целях защиты трудовых прав граждан прокурор района внес представление руководителю юридического лица, по результатам рассмотрения которого специальная оценка условий труда проведена.По постановлению прокуратуры ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст.5.27.1 КоАП РФ (непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах), ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.