Политика и власть 21.02.2024 в 09:43

В Бурятии работодателя заставили провести специальную оценку труда на рабочих местах

Должностное лицо привлекли к административной ответственности
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии работодателя заставили провести специальную оценку труда на рабочих местах
Прокуратура Еравнинского района проверила исполнение законодательства в сфере охраны труда в организации, осуществляющей производство полиграфической продукции.

Установлено, что вопреки требованиям ст. 214 Трудового кодекса РФ работодателем не организовано проведение специальной оценки труда (СОУТ), тогда как на 2 рабочих местах на предприятии имеются вредные производственные факторы. Выполнение данных мероприятий является обязательным для оценки уровня их воздействия на работника.

В целях защиты трудовых прав граждан прокурор района внес представление руководителю юридического лица, по результатам рассмотрения которого специальная оценка условий труда проведена.

По постановлению прокуратуры ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст.5.27.1 КоАП РФ (непроведение специальной оценки условий труда на рабочих местах), ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

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