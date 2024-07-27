Экономика и бизнес 27.07.2024 в 13:34

В Бурятии ипотека станет дороже

Банк России взвинтил ключевую ставку до 18%
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В Бурятии ипотека станет дороже
Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку с 16% - до 18,00% годовых. Как сообщается на сайте Банка России «инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее». 

Как отмечает регулятор, «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».
 
Тем временем в Бурятии банки начали повышать ставки по вкладам и счетам еще до решения Центробанка о повышении ключевой ставки. По мнению экспертов такими действиями монетарные власти пытаются всеми силами «заморозить» избыточную рублевую массу - выплаченную военнослужащим, семьям и работникам оборонных предприятий - чтобы эти деньги не вызвали дополнительный всплеск инфляции. 

Так на прошлой неделе работающие в республике основные банки Российской Федерации подняли ставки по депозитам выше (19%) годовых. Последний раз вкладчики наблюдали такие высокие ставки около 10 лет назад, когда депозитная доходность превысила (20%). Не сладко придется заемщикам - ипотечные и потребительские кредиты после пятничного повышения регулятором ключевой ставки, наверняка снова взлетят вверх.

Фото: «Номер один»

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